Eggestein-Brüder und Werder Bremen: Einigung nicht in Sicht - BVB an Maximilian dran

Am Mittwochabend stand mal wieder „der Kleine“ im Rampenlicht: Gemeinsam mit Hendrik Weydandt von Hannover 96 war der 20-jährige Johannes Eggestein in Barsinghausen Ehrengast beim Jahresempfang des Niedersächsischen Fußball Verbands. Der NFV würdigte den Karriereweg des Toptalents von Werder Bremen. In den vergangenen Monaten gehörte die Aufmerksamkeit jedoch mehr seinem zwei Jahre älteren Bruder Maximilian, der bei Werder zum Leistungsträger durchgestartet ist und sich Hoffnungen machen darf, demnächst zum Nationalmannschaftskader von Bundestrainer Joachim Löw für die Länderspiele gegen Serbien (20. März) und in Holland (24. März) zu gehören.

Das sind die spektakulärsten Fan-Choreografien Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußball-Fans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

Anzeige

Doch auch der jüngere Eggestein ist auf bestem Wege, sich beim Tabellenneunten als Stammkraft zu etablieren, bereits jetzt ist seine Quote mehr als beachtlich: In 801 Pflichtspielminuten kommt Johannes auf vier Treffer und drei Vorlagen – und das, obwohl er nicht in seiner ursprünglichen Rolle als Stürmer, sondern auf dem Flügel oder als sogenannter Achter im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam. Lange galt „Jojo“ sogar als das größere Talent der Eggestein-Brüder, er durchlief alle Jugend-Nationalteams von der U15 an, spielt aktuell für die deutsche U20.

Der BVB ist bei Maximilian Eggestein in der Pole Position

Doch nicht nur der Nachname verbindet, auch darüber hinaus gibt es einige Parallelen: Gerne würde Werder mit den beiden Eigengewächsen verlängern, doch passiert ist trotz anders lautender Meldungen in beiden Fällen noch nichts. Dabei wird es höchste Zeit, denn der Vertrag von Maximilian läuft 2020 aus, der von Johannes endet sogar bereits in diesem Sommer. Die Gefahr ist aktuell groß, dass die Bremer ihr Tafelsilber am Saisonende gleich im Doppelpack verlieren könnten.

Nach SPORTBUZZER-Informationen ist eine Einigung jedenfalls nicht in Sicht – und Angebote gibt es für beide Eggesteins en masse. Maximilian wird von der halben Bundesliga gejagt, vor allem Dortmunds Trainer Lucien Favre ist heiß auf den Mittelfeldspieler und wohl in der Pole Position, sollte er Werder verlassen. Auch Johannes hat mehrere Anfragen aus der Bundesliga, aber auch aus der Premier League vorliegen – ein Wechsel ins Ausland kommt derzeit für ihn allerdings eher nicht in Frage.

"Man muss sich die Frage stellen, ob ein Wechsel Sinn macht"

„Ich weiß, was ich an Werder habe“, hatte Maximilian zuletzt gesagt. Und dieser Satz könnte genauso gut aus dem Munde seines jüngeren Bruders stammen. Wie auch die nächsten Worte: „Ich traue mir zu, bei einem Top-Klub zu spielen. Es ist der Moment gekommen, sich intensiver mit einer Entscheidung zu beschäftigen. Man muss sich die Frage stellen, ob ein Wechsel Sinn macht.“

Diese bekanntesten Brüderpaare in Nationalmannschaften Brüderpaare in Nationalmannschaften: Die Hazard-Brüder für Belgien (rechts), die Kovac-Brüder für Kroatien (oben) und die Bender-Zwillinge für Deutschland. ©