Ehe-Aus? James Rodriguez trennt sich von seiner Frau

Bayerns Neuzugang James Rodriguez (26) soll sich nach Informationen des Radiosenders Caracol von seiner Ehefrau Daniela Ospina getrennt haben. Wie der nationale Sender am Donnerstagmorgen auf seiner Website berichtet, hätte sich das Paar einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt.

Der in der Regel gut informierte Sender beruft sich dabei auf Quellen aus dem familiären Umfeld des in der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta geborenen Mittelfeldspielers, der vor wenigen Wochen beim FC Bayern unterschrieben hatte. James und Daniela hätten sich demnach auch eine Trennung in Freundschaft geeinigt, um das Wohl des gemeinsamen Kindes nicht zu beeinträchtigen. Die Trennung umfasse auch die juristischen Rahmenbedingungen.