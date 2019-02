EHF-Cup-Pleite schlägt TSV Hannover-Burgdorf auf den Magen

Es war nicht ganz klar, was den Recken schwerer im Magen lag: die bittere 25:28-Pleite im dritten Gruppenspiel des EHF-Cups bei Grundfos Tatabánya – oder die beiden riesigen Schnitzelbrötchen, die jedem Spieler morgens vom Hotelkoch ins Lunchpaket gepackt worden waren. Auf dem Weg im Bus vom ungarischen Györ zum Wiener Flughafen jedenfalls herrschte Schweigen. Spieler, Trainer und Betreuer waren müde und restlos enttäuscht. Der TSV Hannover-Burgdorf droht das Aus im internationalen Wettbewerb. Sie muss nun alle drei ausstehenden Partien gewinnen, um die Chance auf das Viertelfinale zu wahren. Am Sonntag kommt Tatabánya schon zum Rückspiel. Bedrückte Rückreise Coach Carlos Ortega hatte manches nicht geschmeckt beim Auftritt seines Teams, und so wollte er sich im Bus sofort wieder der Videoanalyse mit seinem Co-Trainer Iker Romero widmen. Das klappte aber wegen technischer Probleme nicht gleich, daher musste sich Ortega gedulden. Überhaupt hatten die Recken ein Kommunikationsproblem. Im Bus gab es kaum Empfang für die Mobiltelefone. So konnten Freunde und Familie nicht informiert werden, was da schiefgelaufen war. Erst in Österreich klappte es wieder besser mit den Kurznachrichten. Und so blieb den Akteuren zunächst wenig mehr übrig, als mürrisch an den großen Fleischportionen zu kauen.

„Uns ist klar, dass wir Tatabánya und Nexe schlagen müssen und auch Bitola“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen angefressen. „Aber wir haben zwei Heimspiele gegen die stärkeren Teams und dann auswärts Bitola. Ich sehe nicht, warum wir das nicht schaffen sollten.“ Zuspruch gab es für die Burgdorfer dann schon in Wien am Flughafen. Recken-Geschäftsführer Eike Korsen und eine Sponsorengruppe um CP-Pharma-Chef Bernd Gessert, die das Spiel in Ungarn besucht hatten, stießen zum Recken-Tross. Tenor der Gespräche: Ohne seinen überragenden Schlussmann Laszlo Bartucz hätte Tatabánya wohl verloren. „So etwas passiert eben, das war ja keine normale Leistung“, sagte Ortega. "Wir sind an uns selbst gescheitert" Auch für den angehenden Nationalspieler Timo Kastening behielt die Ungarn-Tour einen unangenehmen Nachgeschmack: „Wir sind an uns selbst gescheitert, jeder Spieler hat in den wichtigen Situationen ein bis zwei Fehler zu viel gemacht. Das waren insgesamt zu viele Kleinigkeiten.“ Kastening schaute mit Fabian Böhm auf der Rückreise eine „Game of Thrones“-Folge am Tabletcomputer. Böhm kennt die Kultserie bereits, sieht sie sich mit seinem zukünftigen Mitspieler im DHB-Dress aber gern ein weiteres Mal an. Auch Kastening ist inzwischen von den oft gruseligen Fantasyschlachten fasziniert. Eine Wiederholung des EHF-Cup-Horrors von Nexe und Györ will er aber unbedingt vermeiden. „Wir können beide Gegner daheim schlagen, wenn wir an unser Leistungsoptimum gehen.“