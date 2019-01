Ehning, Deusser, Beerbaum: Reitsportelite ist in Leipzig zu Gast

Das wäre gute Tradition, haben doch legendäre Pferde wie For Pleasure oder Cöster in Leipzig ihre ersten Erfolge gefeiert, viele Reiter sind mit dem Turnier groß geworden. Bei der PP 2019 sind bewährte Namen am Start – Marcus Ehning, Daniel Deusser, Ludger Beerbaum, Maurice Tebbel etwa. Aber auch interessante neue, wie Sandra Auffarth. Die 32-Jährige ist Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin – im Vielseitigkeitsreiten. Nun gibt sie ihr Weltcup-Debüt im Springreiten, man darf gespannt sein. 50 Reiter aus 15 Nationen starten im Weltcup, insgesamt sind 65 Springreiter am Start.