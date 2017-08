"Ein alter Schwede reicht uns" - RB Leipzigs Ralf Rangnick im LVZ-Talk über die Champions League und vieles mehr

Anzeige

Leipzig. Er hat RB Leipzig als Sportdirektor und zwischenzeitlicher Trainer in fünf Jahren von der vierten Liga in die Champions League geführt. Entsprechend groß war der Applaus gestern, als Ralf Rangnick zum Talk „LVZ live“die LVZ-Kuppel betrat. Passend zur Champions-League-Auslosung wollte Chefreporter Guido Schäfer seinem Gast einen Portwein schenken. Doch da Rangnick lieber einen reifen Rotwein mag, erhielt der 59-Jährige einen 2005er-Jahrgang aus Spanien, obwohl RB (zunächst) nicht gegen spanische Mannschaften spielt.

Sein Fehlen bei der Auslosung in Monaco:

„Wir haben den Transfer von Oliver Burke abgewickelt. Zudem war mir nach der Niederlage auf Schalke wichtiger, hier Farbe zu bekennen. In Monaco haben sie ja auch ohne meine Anwesenheit die richtigen Lose gezogen.“

Die CL-Gegner:

„Für mich ist es wichtig, dass wir aus logistischer Sicht gute Gegner haben, dass wir keine Visa brauchen, obwohl man ja bei der Türkei nicht weiß, wie sich das entwickelt. Ebenfalls wichtig: Wir haben Städte bekommen, wo im November noch gutes Wetter herrscht.“

Die Spannung der Auslosung:

„Das war wie in der Formel 1. Dort entscheiden auch die letzten zwei Runden. Gestern war das Ziehen der ersten drei Töpfe zum Gähnen. Wenn uns nach dem dritten Topf einer gefragt hätte, welche Gruppe wir uns wünschen, hätten wir uns für eben diese Gruppe G entschieden – aber nicht, nicht weil sie leicht ist. Die Fans der drei Clubs werden sehen, wie gastfreundlich Leipzig ist. Viele werden heimreisen und sagen: In diese Stadt komme ich wieder. Darauf freue ich mich besonders.“

Das ZDF, das RB vorerst nicht in der Champions League überträgt:

„Die Spiele kommen doch auf Sky. Und alle, die heute hier sind, kommen ja eh ins Stadion. An unserem Pokalspiel gegen Bayern werden ARD und ZDF nicht vorbeikommen.“

Das erste RB-Spiel mit Rangnick 2012 in Piesteritz:

„Wenn uns damals jemand erzählt hätte, dass wir fünf Jahre später über die Champions-League-Auslosung diskutieren, hätte man uns für verrückt erklärt. In fünf Jahren sind wir vier Mal aufgestiegen, das wird es in den nächsten 50 Jahren nicht noch einmal geben. Mich freut es besonders für Fabio Coltorti und Dominik Kaiser, die damals schon dabei waren und für die nun ein besonderer Traum in Erfüllung gegangen ist.“

Die Tore vom Aufstieg in Lotte, die sich RB für ein künftiges Museum beschafft hat:

„Wenn wir jetzt schon ein Museum haben, sind wir fast auf dem Weg zum Traditionsverein. Ich fühle mich mehr für die Gegenwart und Zukunft verantwortlich.“

Diego Maradona, der 1988 in Leipzig im EC spielte:

„Ich habe ihn in der Saison in Stuttgart erlebt. Er kam viel später als sein Team zur Erwärmung, rannte wie ein Hobby-Fußballer mir runtergelassenen Stutzen herum, hat fünf Minuten jongliert und drei, vier Mal aufs Tor geschossen. Dann verschwand er in der Kabine. Das wäre so heute nicht mehr denkbar.“

Zlatan Ibrahimovic, falls er auf dem Markt wäre:

„Ich sag’ mal ganz salopp: Ein alter Schwede in unserer Mannschaft reicht. Bei uns würde er den Altersdurchschnitt kaputt machen – und den Gehaltsschnitt auch.“

Das 0:2 auf Schalke:

„Ich kann mich ganz schlecht mit Niederlagen anfreunden, wir haben bestenfalls okay gespielt. Es ist für uns oft kein gutes Zeichen, wenn wir mehr Ballbesitz haben. Wir hatten zwar 69 Prozent Ballbesitz, aber keine echte Torchance. Aus solchen Spielen lernen wir. Das wird sich hoffentlich am Sonntag zeigen. Im Zug zum Tor müssen wir gegen Freiburg deutlich zulegen, wenn wir gewinnen wollen.“

Die Fouls im Training zwischen Keita und Demme:

„Zunächst hat Diego ja Naby gefoult. Dann hat sich Naby gesagt: Dem zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. Das war nicht gut. Beide Fouls waren dunkelgelb oder rotwürdig. Zwischen den beiden Jungs mussten wir vermitteln. Wir sind jetzt froh, dass Diego wieder gesund ist. Ich möchte, dass wir aggressiv spielen, aber ohne Foulspiel Bälle erobern.“

Angebote an Naby Keita aus Liverpool:

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass es keine Schmerzgrenze gibt. Auch aus sportlicher Sicht hätte es keinen Sinn gemacht, warum jetzt einer unserer Stammspieler gehen soll. Deshalb haben wir die Tür keinen Spalt aufgemacht. Das haben wir gut gemacht. Naby gefällt es super gut hier, er fühlt sich in der Stadt sehr wohl. Dennoch denke ich, dass er nicht noch fünf Jahre bei uns spielt.“

Keitas vier Autos:

„Davon habe ich keine Ahnung, auf unserem Gelände fährt er mit dem Dienstwagen vor. Ich habe auch drei Oldtimer. Denn ich habe irgendwann erkannt: Es macht keinen Sinn, sein Geld zur Bank zu schaffen, dann kannst du es gleich unters Kopfkissen legen.“

Oliver Burke:

„Wir wollten ihn nicht loswerden, schon gar nicht um jeden Preis. Aber so ist das Geschäft. Eine Ausleihe hätte nur bei einem Verein Sinn gemacht, der so spielt wie wir. Ohne seine Vorlage gegen Dortmund und ohne sein Tor in Köln hätten wir drei Punkte weniger geholt. Hinter jedem unserer Spieler steht eine persönliche Geschichte. Ich drücke dem Jungen fest die Daumen, ich werde seinen Weg aufmerksam verfolgen."

Intelligenz im Fußball:

„Athletisch sind alle Profis heutzutage auf hohem Level, das Ess- und Trinkverhalten ist überall sehr diszipliniert. Aber in engen Räumen sowie unter Zeitdruck und Stress die richtige Entscheidung zu treffen, da versuchen wir neue Wege zu gehen und neue Trainingsformen einzusetzen. Der Fußball wird nicht mehr werden wie vor 30 Jahren. Das Spiel ist eben unglaublich dynamisch geworden. Wir haben auf unserem Gelände einen neuen Motivationsspruch: ,Wenn du glaubst, alles unter Kontrolle zu haben, fährst du nicht schnell genug."

