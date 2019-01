Ein Duell der Trainer: RB Leipzig muss gegen Fortuna Düsseldorf ran.

Neues Rathaus, Verabschiedung von Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz, 62, in den Unruhestand. Die Reden von Hauptkommissar Andreas Loepki, 40, OBM Burkhard Jung, 61, Staatsminister Roland Wöller, 48, und Merbitz sind Champions-League-reif. Weil sie auch in die Verlängerung gehen, sitzt RB-Coach Ralf Rangnick, 60, auf glühenden Kohlen. Die Pressekonferenz vorm Spiel in Düsseldorf (Sonntag, 18 Uhr) drängelt. Dann ist der offizielle Teil von „Adieu, Bernd“ beendet, geht’s hurtig zum Cottaweg. Im Gepäck die besten Merbitz-Wünsche fürs Spiel und eine Woller-Anleihe des Philosophen Augustinus. „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“ Passt(e) zu Merbitz‘ Tun als oberster Polizist, passt zu Rangnicks 24/7-Job als Sportdirektor/Trainer/Repräsentant/Wahl-Leipziger.Rangnick ist pünktlich. Ja, der Mann brennt. Und er leidet mit seinem besten Abwehrspieler.