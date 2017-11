Ein Funken Hoffnung: Felix Neureuther hofft auf eine Olympia-Teilnahme

Anzeige

Ein Funken Hoffnung

Nur wenige Stunden nach der Schocknachricht gab sich Felix Neureuther schon wieder kämpferisch. „Löwen erholen sich anders. Ich kämpfe bis zum Schluss“, schrieb er bei Instagram und postete dazu ein Video, in dem er in einem Pool durchs Water watete. Am Sonntagvormittag sorgte er beim Deutschen Skiverband und vielen Skifans für Entsetzen, als er bekanntgab, dass er sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Das Saison- und Olympia-Aus war eigentlich beschlossene Sache. Ausgerechnet der beste deutsche Skifahrer und Medaillenanwärter verpasst die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang.

Doch in Neureuther loderte am Montag nach seiner Rückkehr aus Denver in München noch ein Funke Hoffnung. „Ich werde alles daran setzten, um wieder zurückzukommen. Ich fahre jetzt zum Doc und vielleicht gibt es ja noch eine Chance für Olympia“, sagte er am Flughafen in München. „Solange noch ein kleines Fünkchen Hoffnung besteht, sollten wir es erst konservativ versuchen“, sagte er.

Alles für den Traum Olympia: Neureuther will am liebsten vorerst keine Operation am Knie über sich ergehen lassen. Dies würde bedeuten, dass dem 33-Jährigen keine monatelange Pause drohen würde. Neureuther will stattdessen erst einmal mit gerissenem Kreuzband weiterfahren – sollte sein Arzt , Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, dem zustimmen. Zudem will er den Kniespezialisten Christian Fink von der Universitätsklinik in Innsbruck besuchen. Ob dann eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen möglich ist? „Das entscheiden die Ärzte“, sagte Neureuther.

Auf ähnlich Weise versuchte die US-Amerikanerin Lindsey Vonn 2014, den Traum von den Olympischen Spielen in Sotschi am Leben zu halten. Die Skikönigin riss sich in der Vorbereitung das Kreuzband und versuchte es mit einer konservativen Behandlung, war auf einem guten Weg. Doch ein erneuter Kreuzbandriss ließ ihre Olympia-Teilnahme schließlich platzen.

Neureuther hofft, dass ihn dieses Schicksal nicht ereilt. Auch wenn er noch am Sonntag niedergeschlagen war. Nach seinem Trainingssturz in den USA hatte er in einer Videobotschaft noch gesagt: „Die Saison ist gelaufen.“ Für die Verantwortlichen beim Deutschen Skiverband war die Nachricht mindestens genauso ein Schock wie für Neureuther selbst. Der Skistar galt als hoffnungsvollster Medaillenkandidat bei den Spielen auf der Piste. Vor wenigen Wochen gewann er den Slalom-Weltcup im finnischen Levi.

„Ich habe etwas gebraucht, um das zu verarbeiten. Wir sind jetzt nicht zerstört, aber das trifft uns hart“, sagte Alpindirektor Wolfgang Maier: „Wir werden jetzt noch ein wenig traurig sein, aber dann werden wir weitermachen.“

Weitermachen will auch Neureuther. „Wer mich kennt weiß, dass ich ein Kämpfer bin und seit gestern ist es doch viel besser geworden“, sagte er in München. Ein Karriere-Aus sei für ihn jedenfalls kein Thema – trotz seiner 33 Jahre. „Aber ich bin hundertprozentig felsenfest überzeugt, dass ich es nochmal schaffen kann“, sagte er. Vielleicht sogar schon bei den Olympischen Spielen im Februar? „Das wäre ein Traum. Aber ich gehe nur an den Start, wenn ich eine Medaillenchance habe. Sonst macht das keinen Sinn.“

