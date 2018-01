Ein Fußball-Baby für 3,5 Millionen Euro

Leipzig. Sie wurde einst für die DDR-Nationalmannschaft erbaut und ist mit 6000 Quadratmetern eine der größten Sporthallen Deutschlands – die Drei-Mal-Dreifelderhalle in der Sportschule „Egidius Braun“ des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) in Leipzig-Abtnaundorf. Seit wenigen Wochen erstrahlt sie im neuen Glanz. Bei der Einweihung am Montag sprach SFV-Präsident Hermann Winkler von unserem „Fußball-Baby“, denn die Bauzeit betrug genau neun Monate. Dass der Verband und die beauftragten Firmen im Kostenrahmen der geplanten 3,5 Millionen Euro blieben und nur vier Wochen Bauverzug hatten, nutzte Winkler als Steilvorlage für den Satz: „Davon kann manch Flughafenbauer nur träumen.“