Ein ganz netter Schläger-Typ: Hockey-Regionalligist Hannover 78 setzt auf Pakistaner Ullah

Sami Ullah ist 25-facher pakistanischer Nationalspieler und Mittelfeldakteur von Hannover 78. In dieser Saison verhalf der 23-Jährige den 78ern zum Klassenerhalt, doch das stellt lang noch nicht das Ende Ullahs Mission dar: Der Pakistaner möchte zu Olympia 2020 in Tokio.

Anzeige

Am liebsten mag Sami Ullah den Blick von der Rathauskuppel. Da oben ist der pakistanische Hockey-Nationalspieler schon zweimal gewesen. Von dort kann er gut sehen, dass es auf den Straßen Hannovers deutlich weniger voll ist als in seiner Heimatstadt Peschawar. Das gefällt dem Neuzugang von Hannover 78 richtig gut. Auf dem Feld hat der 23-Jährige ohnehin meist freie Bahn, er ist ungemein schnell und technisch sehr versiert. Dem Regionalligisten hat er unlängst geholfen, den Klassenerhalt einzutüten. Schlägt 78 mit Ullah am Sonntag (16 Uhr) daheim den zweitplatzierten Rahlstedter HTC, könnte Spitzenreiter DHC (Sonnabend um 17 Uhr gegen TTK Sachsenwald) schon den Aufstieg feiern. Das ist aber noch nicht das Ende von Ullahs Mission.

Der 23-jährige Sami Ullah möchte zur Olympiade 2020 in Tokio. © Florian Petrow

Ullah trainiert 78-Talente „Wir wollten ein Zeichen setzen, dass hier etwas passiert. Einen pakistanischen Nationalspieler gab es in der Vereinsgeschichte noch nicht. Alle sind begeistert“, sagt 78-Trainer Sebastian Bruns, „Sami ist ein Mann, an dem sich unsere jungen Leute im Team orientieren können.“ Das gilt sogar für die ganz kleinen 78-Talente, die Ullah mittrainiert und sich so etwas Geld verdient. Die Kinder machen gern Selfies mit dem Mittelfeldakteur und lassen sich dessen Spezialität immer wieder zeigen: das Ausführen kurzer Ecken. „Alle sind total freundlich zu mir, ich fühle mich wohl“, sagt der Mann mit 25 Einsätzen für Pakistan. Hockey ist dort der wichtigste Sport, gefolgt von Cricket und Squash. Fußball interessiert nicht besonders.

Zweijährige Verletzungspause Aktuell ist Ullah Nummer 20 der Auswahl und könnte noch in das Aufgebot für die Champions Trophy im Juli in Breda nachrücken – sollten zwei Mann verletzt ausfallen. Das wünscht der be­scheidene Ullah freilich keinem. Immerhin hat er sich 2012 selbst schwer verletzt, als ihm ein gegnerischer Torwart auf und über den Arm rutschte und ihn nebst Ellenbogen brach. „Ich konnte zwei Jahre kein Hockey spielen, das war hart“, sagt der drahtige Athlet (1,78 Meter, 80 Kilogramm), der an sechs Tagen der Woche zweimal trainiert. „Seit neun Jahren spielt Sami erst, zwei davon war er außer Gefecht. Das zeigt sein außergewöhnliches Talent“, lobt ihn Bruns, „er ist unheimlich schwer zu verteidigen und hat den Ball immer ganz dicht am Schläger.“

Sami Ullah jongliert einen Hockeyball mit seinem Schläger (nicht im Bild). © Florian Petrow

"​Unsere Familie ist recht arm." Vereinssport wie in Deutschland kennt Ullah aus seiner Heimat nicht, daher gab es bei dem Wechsel keine Probleme: „Ich wollte gern in Europa spielen und etwas mehr sehen vom Land.“ Ohne den Sport hätte das schwerlich geklappt. „Un­sere Familie ist recht arm“, sagt er. Zu acht wohnt sie in der Stadt mit 1,9 Millionen Einwohnern in ei­ner Zwei-Zimmer-Wohnung. Sami hat sechs Ge­schwister, beide Brüder spielen sehr gut Squash, einer gilt gar als größtes Talent des Landes. „Mein Großvater Abdur Rauf hat hart dafür gearbeitet, dass alle in der Familie Sport treiben können. Das kostet ja schließlich Geld“, be­richtet Ullah. In Hannover ist er privat untergebracht, er wohnt bei 78-Spielern. „Der familiäre Anschluss ist wichtig für Sami. Und für uns ist es eine Win-win-Situation, er ist überall gern gesehen, bereichert die ge­samte Sparte“, so Bruns.