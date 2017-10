Ein Hannover-Jung bei der WM 2018? Rausch gibt sein Debüt für Russland

Ein halbes Jahr spielte Hugo Almeida in Hannover. Von Januar bis Juli 2016 stand er siebenmal auf dem Platz und erzielte nur in seinem ersten Spiel ein Tor. Der Portugiese konnte in Hannover nicht an seine erfolgreichen Zeiten in Bremen, bei Besiktas und der Nationalmannschaft anknüpfen. Von 96 wechselte er zu AEK Athen, wo er in 27 Spielen lediglich viermal traf. Im Sommer 2017 wechselte Almeida zum kroatischen Traditionsverein Hajduk Split, wo ihm im zweiten Einsatz als Joker zwei Treffer gelangen. © Imago

Babacar Gueye ist an den belgischen Klub VV ST. Truiden ausgeliehen. Im Jahr zuvor war er schon zur Leihe beim Ligakonkurrenten Zulte Waregem untergekommen. In der 1. Belgischen Liga kam er zunächst nur in den ersten drei Spielen zum Einsatz. © Imago

Marius Wolf ist seit Anfang 2017 an Eintracht Frankfurt ausgeliehen und wird dort bis zum Ende der Saison 17/18 bleiben. Der 22-jährige durfte in der Bundesliga zwei Mal ran. Gegen RB Leipzig gelang ihm eine Torvorlage. © dpa

Mevlüt Erdinc wurde bei den Roten nie wirklich glücklich. Im Sommer 2017 ging er ablösefrei in die Türkei zu Medipol Basaksehir, die in der Champions League antreten. Zuvor war er - nur ein halbes Jahr nach seinem Kauf - nach Frankreich zum EA Guingamp und dann zum FC Metz ausgeliehen worden. Zum Auftakt der Süper Lig, konnte der Stürmer ein Tor in fünf Spielen erzielen. © Imago

Bei Andre Hoffmann läuft's. Der Verteidiger steht mit Fortuna Düsseldorf auf Platz eins der 2. Bundesliga. In sechs von neun Spielen durfte er bereits auf dem Feld stehen. Bei seiner Leihe in der Vorsaison hatte er einen so guten Eindruck hinterlassen, dass die Fortuna ihn im Sommer 2017 fest verpflichtete. © dpa

Leon Andreasen kam 2009 aus England und spielte bis Juli 2016 bei den Roten, seitdem hat er nicht mehr als Profi auf dem Platz gestanden. In insgesamt 86 Partien für Hannover 96 erzielte der ehemalige dänische Nationalspieler elf Tore. Es lief aber nicht immer alles gut, Andreasen plagten immer wieder Leistenprobleme, so dass er in den Jahren 2010 bis 2012 eine Zwangspause von 28 Monaten hinter sich bringen musste. Andreasen wohnt noch in Hannover, arbeitet bei einem Textilhersteller und hat kürzlich eine Kollektion für 96 entwickelt. © dpa

Christian Schulz ist eine Vereinslegende bei 96. Mit 285 Einsätzen für Hannover und 19 Treffern ist er auf Platz 9 der Rekordspieler der Roten. Im Juli 2016 verabschiedete er sich nach neun Jahren Hannover in Richtung Österreich. Bei Sturm Graz ist der Verteidiger Kapitän und mit seinem Team Spitzenreiter der österreichischen Bundesliga. © Imago

Hiroki Sakai stand vier Jahre bei den Roten unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 102 Spiele. Im Juli 2016 wechselte er ablösefrei zu Olympique Marseille. Der Japaner verpasste in der Saison 2016/17 nur drei Spiele in der Ligue 1. Auch in 2017/18 ist er Stammspieler bei den Franzosen, sein Vertrag wurde im September vorzeitig bis 2021 verlängert. Mit Marseille tritt er auch in der Europa League an. © dpa

Ceyhun Gülselam kam 2014 aus der Türkei zu 96 und wechselte im Sommer 2016 dahin zurück. In zwei Spielzeiten kam der Türke auf 31 Bundesligaspiele und ein Tor. Bei seinem aktuellen Klub Karabükspor hatte er in seiner ersten Spielzeit genau so viele Einsätze wie in zwei Saisons in Hannover und auch in dieser Saison steht er oft auf dem Feld. © Imago

Hotaru Yamaguchi ist wahrscheinlich vielen 96-Fans schon schon gar nicht mehr im Gedächtnis. Sechs Spiele absolvierte der Japaner in der Rückrunde der Abstiegssaison 2015/16. Sein alter Verein in Japan, Cerezo Osaka, kaufte ihn nach der Saison wieder zurück. Dort kam Yamaguchi in jedem Spiel der Saison zum Einsatz. Nur zweimal setzte er aus, weil er mit der Nationalmannschaft unterwegs war. © Imago

Im Sommer 2013 wechselte Marcelo für eine Ablösesumme von 2,75 Millionen Euro von PSV Eindhoven zu Hannover 96. Für die Roten stand er insgesamt 79-mal auf dem Feld, von den letzten 54 Bundesliga-Spielen vor seinem Wechsel verpasste Marcelo keine Minute. Im Winter 2016 wechselte der Brasilianer zunächst auf Leihbasis, dann im Sommer für 2 Millionen Euro endgültig zu Besiktas Istanbul. Dort war der Innenverteidiger ebenfalls fester Stammspieler, verpasste lediglich zwei Ligaspiele. Im August 2017 zahlte Olympique Lyon ganze sieben Millionen Euro Ablösesumme und machte ihn ebenfalls zum Stammspieler. Bis zu seiner kuriosen gelb-roten Karte am achten Spieltag, spielte er jede Partie von Beginn an. © Imago

Im Juli 2010 wechselte Ron-Robert Zieler aus der Reservemannschaft von Manchester United zu den Roten. Der Torwart absolvierte bis zu seinem Wechsel zu Leicester City im Sommer 2016 (für die festgeschriebene Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro) insgesamt 221 Spiele für Hannover 96, davon 176 in Serie: das ist Vereinsrekord. Beim englischen Überraschungsmeister konnte sich der sechsmalige deutsche Nationaltorwart und Weltmeister nicht gegen Stammkeeper Kasper Schmeichel durchsetzen und hütet seit der Spielzeit 2017/18 das Tor des VfB Stuttgart. © Imago

Hiroshi Kiyotake war in den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 einer der Schlüsselspieler der 96-Offensive. Der Spielmacher stand in dieser Zeit 55-mal auf dem Feld und konnte zehn Tore erzielen und elf vorbereiten. Aus diesem Grund schmerzte viele Fans sein Abgang zum FC Sevilla im Sommer 2016 sehr. Obwohl im dort ein Traumdebüt mit einem Tor und einer Vorlage in der allerersten Partie gelang, kam er in einem halben Jahr nur viermal zum Einsatz, bis er im Winter 2017 zurück in seine Heimat Japan wechselte. Bei seinem neuen Club Cerezo Osaka spielte Kiyotake bereits vor seinem Wechsel nach Deutschland. In der japanischen J1 League kam er zwölfmal zum Einsatz. Ihm gelangen dabei vier Tore, bis eine Oberschenkelverletzung die Saison für ihn beendete. © Imago

Nach sechs Jahren 96 war für Artur Sobiech Schluss. Im Juli 2017 wurde sein Wechsel zu Darmstadt 98 vollzogen. In Hannover spielte der Pole 145 Spiele und erzielte dabei 28 Tore, kam zum Ende aber nur noch als Joker zum Einsatz. Bei Darmstadt ist der Stürmer hingegen ganz klar Stammkraft. In allen neun Spielen der 2. Bundesliga startete er. Hauptsächlich glänzt Sobiech beim Absteiger durch seine Vorlagen. Fünf Tore hat er in der Liga bereits vorbereitet, zwei selbst erzielt. © dpa

Elias Huth ist seit Juli 2017 an Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen. Der Stürmer hat bei RWE alle elf Spiele der 3. Liga bestritten, kommt bisher aber erst auf einen Treffer. In der Tabelle steht Erfurt mit nur neun Punkten auf dem letzten Platz. Nach der Saison wird der 20-jährige zu den Roten zurückkehren. © Imago

Maurice Hirsch stand für die zweite Mannschaft der Roten 38 -mal und für die Profis siebenmal auf dem Platz. Den Durchbruch hat der 24-jährige nicht geschafft. Im Juli 2017 ist er zu den Stuttgarter Kickers in die Regionalliga Südwest gewechselt. Der Mittelfeldspieler steht nicht in jedem Spiel in der Startelf, hat aber von bisher 15 Spielen zwölf bestritten. © Imago

Timo Königsmann sammelte seine Erfahrung in der Jugend und bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96, stand zudem sechsmal bei den Profis im Kader. Im Juli 2017 wechselte der Torwart zu Greuther Fürth. Auch dort ist der 19-fache Junioren-Nationalspieler in der zweiten Mannschaft aktiv, stand aber in der Regionalliga Bayern bisher nur in vier von 13 Spielen im Tor. © Imago