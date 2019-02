Weiter geht's in Europa: Auf die Recken wartet zum EHF-Cup-Start ein harter Brocken

Am Sonnabend ist ein außergewöhnlicher Tag für die Recken-Handballer. Um 19.30 Uhr beginnt in der Swiss-Life-Hall die Gruppenphase im EHF-Cup mit dem Spiel gegen HC Eurofarm Rabotnik Bitola. Und der Tenor bei den Spielern lautet: „Darauf haben wir hingearbeitet, jetzt wollen wir diese Spiele auch genießen.“ Die Laune bei der TSV Hannover-Burgdorf ist blendend, zumal die „Generalprobe“ im Bundesliga-Spiel gegen den TVB 1898 Stuttgart den höchsten Saisonsieg (33:22) und damit das Ende einer deprimierenden 0:14-Punkteserie brachte.

Der Trainer spricht jetzt deutsch

„Es war ein sehr gutes Spiel, vor allem in der Abwehr“, sagte Carlos Ortega auf Deutsch. Damit setzte der spanische Recken-Trainer sein eigenes besonderes Zeichen – bisher hatte er die Pressekonferenzen vor und nach den Partien seines Teams in englischer Sprache abgehalten. Ortega zeigt auf diese Weise, dass er in Hannover heimisch geworden ist und mit den Handballern noch einiges vorhat.

Respekt vor Bitola

Dazu bietet der Europacup eine vortreffliche Bühne. Der Gegner aus Mazedonien ist ungeschlagener Tabellenführer in der heimischen Super-Liga, die allerdings ohne die stärksten Teams aus der Balkanrepublik, Vardar und Metalurg Skopje, ausgetragen wird. Beide Hauptstadtklubs sind in der osteuropäischen Seha-Liga aktiv, sie greifen in das nationale Handball-Geschehen erst in den Play-off-Spielen ein. Ortega warnt dennoch: „Ich habe großen Respekt, Eurofarm spielt eine sehr körperbetonte 6:0-Abwehr.“