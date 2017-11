Ein Jahr nach dem Flugzeugabsturz von Chapecoense: "Ein Sieg des Lebens"

Valeria Zampier sitzt zitternd vor dem Fernseher. Sie sieht ein Trümmerfeld. Sie denkt, ihr Sohn Hélio Zampier Neto ist tot. Wie so viele andere Fußballer des brasilianischen Klubs Chapecoense. „Dann wurde eine Trage im Fernsehen gezeigt. Und als ich die Füße sah, wusste ich: Das ist Netinho.“ Seither glaubt die 65-jährige Mutter noch mehr an Gott.

Der Flugzeugabsturz vor einem Jahr, in der Nacht vom 28. auf den 29. November 2016, war ein Ereignis kaum zu überbietender Tragik, mit 71 Toten und nur sechs Überlebenden. Einer davon war jener Neto, der wie das gesamte Team vor dem größten Spiel seiner Karriere stand: dem Hinspiel um die Copa Sudamericana gegen Atlético Nacional aus Medellín. Nie zuvor hatte der 1973 gegründete Fußballverein Chapecoense aus der Stadt Chapecó das Finale des Südamerika-Cups erreicht. „Das war unsere Weltmeisterschaft“, sagt Rafael Henzel, der örtliche Radioreporter, der den Absturz ebenfalls überlebte.

Der sportliche Neubeginn fällt schwer

Dann kam es auf dem Hinflug zur Tragödie in Kolumbien. Die Wunden heilen nur langsam, es gibt einen Kampf um Entschädigungen. Auch der sportliche Neubeginn mit mehr als 20 neuen Spielern ist schwer. Zwei Trainer mussten gehen, nach langem Abstiegskampf feierte Chape in Brasiliens Serie A erst kurz vor dem Jahrestag den Klassenerhalt.

Der 32-jährige Neto wird erst mehrere Stunden nach dem Absturz als Letzter gefunden. Er erleidet durch den Aufprall schwere Rückenverletzungen. So wie die Mutter und der Vater in Rio bangt auch Netos Frau Simone mit den zehn Jahre alten Zwillingen Helam und Elle in Chapecó, ob er überleben wird. Erst nach einem Monat kann er zurückkehren. Nun könnte er 2018 sein Comeback feiern. Ein Wunder.