Sperrung der BVB-Südtribüne: Ein populistisches Zeichen

Bestraft werden nicht die asozialen Initiatoren der schäbigen Aktion – die werden einen Spieltag ohne Bundesliga überstehen, sie haben eh kein Interesse am Fußball. Bestraft wird nur am Rande der Verein Borussia Dortmund, der diesen kleinen Teil seiner Zuschauer seit Jahren leider nicht im Griff hat. Die 100 000 Euro Geldstrafe kann Klubboss Hans-Joachim Watzke aus der Portokasse zahlen.

Bestraft werden in erster Linie die vielen, vielen Unschuldigen: die fantastischen Fans, die in der Überzahl sind und ihre Mannschaft jeden Spieltag großartig unterstützen. Sie müssen jetzt ein Spiel lang zu Hause in die Röhre schauen.