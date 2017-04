Ein Punkt für RB Leipzig im Pott – Werner trifft auf Schalke

Vor fast 61.000 Zuschauern in der Veltins-Arena bringt Nationalstürmer Werner die Gäste nach 14 Minuten in Führung. Schalke gelingt kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit der Ausgleich.

Gelsenkirchen. RB Leipzig muss sich nach vier Siegen in Serie beim FC Schalke 04 mit einem Punkt begnügen. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl spielt am Sonntagabend bei den Königsblauen 1:1 (1:0) und festigt damit den zweiten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf Hoffenheim und den Champions-League-Qualifikationsrang vier beträgt bei vier verbleibenden Partien noch immer sieben Punkte.

Timo Werner wird nach seiner Schwalbe im Hinspiel ab dem ersten Ballkontakt von Pfiffen begleitet. Den Leipzigern unterlaufen in der Anfangsphase zu viele Ungenauigkeiten. So kommen die Königsblauen in der zwölften Minute zu einer dicken Chance – Burgstaller köpft nur Zentimeter am RB-Tor vorbei.

Frühe RB-Führung

Der Gastgeber zeigt zunächst keine Müdigkeit nach dem Aus in der Europa League am Donnerstag. Wie aus dem Nichts trifft RB zum 1:0. Bernardo bringt eine hohe Flanke in den Strafraum, Werner gewinnt das Duell gegen Höwedes und köpft ein – es ist bereits sein 17. Saisontor. Der Nationalspieler jubelt aufgrund seiner Vorgeschichte sehr verhalten.

Die Gäste agieren nach dem frühen Tor souveräner, reißen das Spiel an sich. In der 19. Minute kann Forsberg bereits auf 2:0 erhöhen, vergibt aber völlig frei vor 04-Keeper Fährmann. Bis zur Pause ist bis auf einige Fouls wenig von den Königsblauen zu sehen. Bei den Gästen rückt Werner erneut in den Fokus, doch bei seinem Treffer in der 33. Minute steht er im Abseits. Kurz darauf rettet Fährmann kurz vor der Mittellinie in Manuel Neuer-Manier, sonst wäre Werner alleine durch gewesen.