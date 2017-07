Ein Spiel mit Geschichte: BSG Chemie gegen 1. FC Lok Leipzig in Bildern

12.10.2002: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: Heiko Cramer jubelt nach dem 1:0 für die Gastgeber. Die Partie musste in der ersten Halbzeit für rund 30 Minuten unterbrochen werden, weil aus dem VfB-Block wiederholt Feuerwerkskörper auf den Rasen geworfen wurden.

12.10.2002: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: Heiko Cramer jubelt nach dem 1:0 für die Gastgeber. Die Partie musste in der ersten Halbzeit für rund 30 Minuten unterbrochen werden, weil aus dem VfB-Block wiederholt Feuerwerkskörper auf den Rasen geworfen wurden. © Klaus-Dieter Gloger

14.10.2007: Landesligaderby zwischen dem FC Sachsen II und dem 1. FC Lok Leipzig. Hier klärt Enrico Köckeritz vor René Ledwoch. Schiedsrichter Jens Rohland (Regis-Breitingen) musste das Derby in der 49. Minute für fünf Minuten unterbrechen, nachdem in beiden Fanblöcken Leuchtraketen und Knallkörper gezündet und auf das Spielfeld geworfen wurden. © Hendrik Schmidt

16.03.2008: Landesligaderby zwischen 1. FC Lok Leipzig und dem FC Sachsen II. Scharmützel mit dem Schiedsrichter an der Seitenlinie in der 78. Minute. © Leipzig report

2009: Gemeinsame Initiative der Kontrahenten für mehr Respekt und Fairplay auf dem Rasen vor dem anstehenden Duell in der Oberliga. © LVZ-Archiv