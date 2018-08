"Eindrucksvoll": Gerhard Schröder begeistert vom neuen NLZ von Hannover 96

Anzeige

Es ging nicht ganz so in die Höhe wie bei U19-Spieler Sebastian Soto, aber gute 21,5 Zentimeter schaffte Gerhard Schröder (74) in seinem Anzug mit Krawatte bei seinem Sprung aus dem Stand. Soto, 19-jähriger Nachwuchsspieler bei 96, schaffte mit 40 Zentimetern fast die doppelte Höhe. Der Altkanzler war am Dienstag mit seiner Ehefrau Soyeon Kim erstmals zu Besuch in der 96-Akademie in der Eilenriede, er machte sich ein Bild, wie der 96-Nachwuchs lebt und arbeitet. Als „eindrucksvolles Geschehen“ beschrieb Schröder seinen rund einstündigen Rundgang durch das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). ​Nachwuchsspieler sollen sich entwickeln Der Altkanzler hatte im zahnärztlichen Be­handlungsstuhl Platz genommen (Zahnkrankheiten können häufig der Auslöser für andere Verletzungen bei Spielern sein), die Zimmer der Nachwuchsspieler besichtigt, wissbegierig nachgefragt und sich mit Soto den Ball auf dem Rasen zugespielt. „Was ich mitbekommen habe, ist das professionelle Ar­beiten mit und an den Spielern“, erklärte Schröder.

Besonders interessiert war vor allem seine Frau an der richtigen Ernährung. Sie bekam nach der Führung von Dominik Suslik, dem Leiter der medizinischen Abteilung, das Buch „Essen wie ein Profi. Du bist, was du isst.“ Auf 96 Seiten wird das Thema Ernährung behandelt. Schröder betonte nach dem detaillierten Einblick in die Nachwuchswelt von 96 immer wieder die Wichtigkeit der Einrichtung für einen Verein wie Hannover, der nicht über das Budget von vielen anderen Clubs aus der Bundesliga verfügt. „Ziel ist es, einen Nachwuchs heranzuziehen, der in der Lage ist, in die Profimannschaft zu gehen. Oder Spieler zu entwickeln, die – wenn sie nicht hier bleiben wollen – durch Verkäufe Geld bringen. Auch das ist Sinn eines Leistungszentrums“, sagte Schröder, der seit Dezember 2016 Aufsichtsratsvorsitzender bei 96 ist. ​„Ich möchte, dass 96 gewinnt, das wird man in Dortmund verstehen“ Mit seiner früheren Fußball-Karriere hat das schicke und moderne Nachwuchsleistungszentrum freilich wenig gemein. „Ich habe in einem Dorfverein in Nordrhein-Westfalen (TuS Talle, die Red.) gespielt. Meine Prämie bestand damals darin, dass ich das Fahrgeld für die Strecke aus Göttingen, wo ich studierte, bekam, und ein Kotelett mit Kartoffelsalat“, erinnerte sich Schröder.

Ex-Kanzler Schröder besucht das NLZ