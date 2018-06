Eingeschlafen: Irre Maradona-Show bei Argentinien-Finale gegen Nigeria

Vor seinem Antritt haben früher die besten Abwehrspieler der Welt gezittert. Wenn Argentinien-Legende Diego Maradona in seiner aktiven Zeit (Von 1977 bis 1994 90 Länderspiele für Argentinien, 34 Tore, ein WM-Titel) am Ball war, ging nicht nur eine enorme Torgefahr vom ehemals weltbesten Spieler aus - ihn umgab auch eine besondere Aura. Nach mehreren Skandalen und einem kurzen Intermezzo als Argentinien-Coach bei der WM 2010 ist Maradona nun Edelfan der Nationalmannschaft der Albiceleste - so auch bei der WM 2018 in Russland.

Maradona ist tief gefallen

Den unrühmlichen Höhepunkt fand die Maradona-Show in Russland allerdings nach dem ersten WM-Tor 2018 von Lionel Messi, dem legitimen Nachfolger Maradonas in der Nationalmannschaft - zumindest auf dem Platz. Die Ikone kreuzte beide Arme über seine Brust und sprach einige Worte in Richtung Himmel, schon fast ekstatisch. Eine merkwürdige Szene. Nur wenig später, kurz vor dem Halbzeitpfiff, wurde er dann auch noch von den Kameras eingefangen, wie er sich ein kurzes Nickerchen gönnte. Beim entscheidenden Siegtreffer des Argentiniers Marcos Rojo reckte er sogar beide Mittelfinger in Richtung Platz - an wen sie genau gerichtet waren, ist nicht klar. Der einstige Weltstar ist tief gefallen.