Einlaufkinder gesucht! Hand in Hand mit den Lok-Stars auf das Fußballfeld

Leipzig. Zu seiner traditionellen Saisoneröffnung lädt der 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntag, den 23. Juli 2017, Fans, Sportler und Interessierte in das Bruno-Plache-Stadion ein. Ab 10 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Spendenlauf, Fanturnier, Tombola und verschiedenen Angeboten für Kinder. Mit vor Ort ist auch die LVZ-Fotobox, die immer für gute Laune „zwischendurch“ sorgt. Hier können Fußballfans per Selbstauslöser lustige oder total verrückte Momente mit der Familie oder den besten Freunden festhalten. Und, wer weiß, vielleicht tritt auch der ein oder andere Lok-Star vor die Linse und lässt sich mit Fans ablichten. Wer Glück hat, kriegt anschließend gleich noch ein Autogramm auf das Foto – ein Souvenir vom blau-gelben Nachmittag.