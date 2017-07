Einsätze von Werner und Sabitzer in London gefährdet – Keita bleibt in Leipzig

Seefeld . Aufatmen bei RB Leipzig: Die Verletzungen von Marcel Sabitzer (Unterschenkelprellung) und Timo Werner (Oberschenkelzerrung) sind nicht schwerwiegend. Beide Offensivakteure hatten sich die Blessuren am Dienstagabend beim Testspiel (1:0) gegen den türkischen Pokalsieger Konyaspor zugezogen und mussten ausgewechselt werden.

Wann die beiden wichtigen Stammspieler wieder ins Training des Vizemeisters einsteigen können, ist noch ungewiss. Am Freitag reist der Champions-League-Teilnehmer vom Sommercamp in Tirol direkt weiter zum internationalen Emirates Cup nach London. Ob die beiden Nationalspieler die Partien gegen den FC Sevilla (Samstag, 14 Uhr) und Benfica Lissabon (Sonntag, 14 Uhr) bestreiten können, bleibt abzuwarten.

Reaktion auf Keita-Gerüchte

Nach dem Revanchefoul von Naby Keita an Diego Demme am Montag waren in den Medien Spekulationen laut geworden, dass der guineische Nationalspieler unzufrieden sei und den Offerten von Jürgen Klopp nach Liverpool folgen möchte. Die Bild-Zeitung vermeldete sogar, RB Leipzig sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Keita.