Aufstiegsrennen: Eintracht Braunschweig schiebt sich wieder an 96 vorbei

Aus der erhofften Schützenhilfe für Hannover 96 durch Union Berlin ist nichts geworden. Die Berliner verloren im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:3 bei Eintracht Braunschweig und verabschiedeten sich damit aus dem Aufstiegsrennen. Voll dabei bleibt indes die Eintracht, die mit dem um einen Treffer besseren Torverhältnis gegenüber dem punktgleichen Team aus Hannover als Tabellenzweiter in die letzten beiden Spiele der Saison geht.

Die erste Frage in diesem Spiel, in dem für beide Mannschaften so viel auf dem Spiel stand, war schnell geklärt. Wer würde in diesem brisanten Duell mit dem Druck am besten zurechtkommen, wer seine Nervosität am schnellsten ablegen können. Die Antwort gaben die Gastgeber schon nach wenigen Minuten. Nach einem Eckball für die Eintracht bekamen die Berliner die Situation nicht geklärt. Der Ball landete bei Eintracht-Kapitän Ken Reichel, der von der Strafraumgrenze abzog und den noch leicht abgefälschten Ball zum 1:0 unhaltbar im Union-Tor unterbrachte.

Bilder der Partie Eintracht Braunschweig gegen Union Berlin: Choreo der Eintracht-Anhänger vor dem Anpfiff. © dpa Die mitgereisten Fans von Union Berlin. Union Berlin begrüßen die Fans im Stadion. © dpa Mirko Boland vor Kristian Pedersen. © dpa Ken Reichel erzielt das 1:0 für Braunschweig. © dpa Joseph Baffo und Ken Reichel beim Torjubel. © dpa Jubel beim BTSV. © dpa Braunschweigs Domi Kumbela im Duell mit Toni Leister. © dpa Maximilian Sauer und Kenny Prince Redondo im Duell. © dpa Roberto Puncec muss mit Gelb-Rot vom Feld. © dpa Ken Reichel (2.v.r.) bejubelt seinen Treffer zum 2:0. © dpa

Besser hätte der Start für die Braunschweiger nicht laufen können. Die Eintracht hatte mit der frühen Führung genau das, was sie wollte und konnte sich nun ganz auf ihr Stärke konzentrieren. Aus einer kompakten Abwehr versuchten die Gastgeber immer wieder, mit Kontern gefährlich vor das Tor der Berliner zu kommen. Erstklassige Chancen sprangen dabei zwar nicht heraus. Überragend war das zwar nicht, was die Eintracht bis lange Zeit ablieferte, doch für die viel zu umständlichen und besonders in der Offensive harmlosen Berliner, die auf ihren gesperrten Torjäger Sebastian Polter verzichten mussten, reichte es allemal. Und als dann auch noch Roberto Puncec in der 55. Minute die Gelb-Rote Karte sah, sanken die Hoffnungen der Köpenicker auf den erhofften und dringend benötigten Auswärtssieg noch weiter. Daran änderte auch der Treffer des eingewechselten Maximilian Thiel nichts, der kurz nach dem 2:0 für die Eintracht durch erneut Ken Reichel (64.) in der 65 Minute auf 1:2 verkürzte. Zumal Domi Kumbela die Gastgeber wieder mit 3:1 in Führung brachte - und 96 mit diesem Treffer auf den dritten Platz schoss.

Noten: Die Spieler von Union Berlin in der Einzelkritik. Daniel Mesenhöler – Note 2,5: Beim Tor von Ken Reichel noch mit den Fingerspitzen dran, aber der abgefälschte Ball war unhaltbar. Auch beim zweiten und dritten Tor machtlos, hielt stark gegen Nyman. Christopher Trimmel – Note 4,5: Gegen starke Braunschweiger oftmals in Bedrängnis, häufig überlaufen. Toni Leister – Note 3,5: Gewohnt kopfballstark, einer der wenigen Berliner mit Normalform. Roberto Puncec – Note 5,5: Unnötiges Foul an der Mittellinie, das zum Platzverweis (Gelb-Rot, 54. Minute) und dem K.o. der Berliner führte. Kristian Pedersen – Note 4,5: Teilweise unkonzentriert bei den Flanken und ansonsten mit einem fahrigen Auftritt in der Defensive. Stephan Fürstner – Note 5: Viele Stockfehler beim routinierten Mittelfeldmann, Schnelligkeitsdefizite in den Laufduellen. Felix Kroos – Note 4,5: Tauchte im Spitzenspiel ab, selbst seine sonst so starken Standards funktionierten nicht. Simon Hedlund – Note 5: In der Halbzeit ausgewechselt, für ihn kam Maximilian Thiel. Blieb offensiv wirkungslos und setzte keinerlei Akzente. Damir Kreilach – Note 4,5: Verlor vor dem 1:3 den Ball, blieb weit hinter seinen Möglichkeiten, strahlte nicht so viel Torgefahr aus wie sonst. Kenny Redondo – Note 4,5: Unauffällig in seinen Aktionen, wie die gesamte Offensive schwach. Philipp Hosiner – Note 4: Wurde von seinen Mitspielern kaum gesucht. Bereitete mit seinem satten Schuss, den Braunschweig-Torhüter Jasmin Fejzic nur abprallen lassen konnte, den Anschluss vor. Maximilian Thiel (r.) – Note 3: Hielt die Berliner mit seinem Abstauber zum 1:2 am Leben. Anschließend begann kurze die Drangphase der Eisernen. Raffael Korte – keine Wertung: Eingewechselt für Stephan Fürstner.

In solchen Spielen, in denen es um so viel geht, ist es in letzter Zeit Mode geworden, die Frage zu stellen, welches Team den Sieg mehr will. Die Eintracht ließ gestern Abend keinen Zweifel daran, dass sie diese Mannschaft ist. „Torsten lass die Löwen raus – schießt über den Zenit hinaus“, hatten die Eintracht-Fans vor dem Spiel per Spruchband gefordert. Wie hoch hinaus es für das Team von Torsten Lieberknecht gehen wird, ob die Eintracht in der nächsten Saison wieder Bundesliga spielt, wird endgültig sich erst am letzten Spieltag entscheiden.

Für ein bisschen mehr Klarheit im Aufstiegsrennen sorgte der Braunschweiger Sieg dennoch. Union hat sich mit sechs Punkten Rückstand auf die Eintracht und Hannover 96 aus dem Kreis der Kandidaten verabschiedet. Für die Roten geht es am nächsten Sonntag im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart darum, mit einem Sieg die Entscheidung um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg zu einem Dreikampf zu machen. Ein Unentschieden gegen die Schwaben könnte schon das Ende des Traums der Roten vom direkten Aufstieg sein.

