Im Sommer übernahm Adolf "Adi" Hütter das Pokalsiegerteam von Eintracht Frankfurt. Zur Winterpause ist die Eintracht Bundesliga-Sechster, hat die Champions-League-Plätze im Blick . Auch in der Europa League sind die Frankfurter noch im Rennen . Aber Hütter will mehr: "Man kann Fußball spielen. Oder man kann Fußball spielen, um Titel zu gewinnen. Titel reizen mich", sagt Hütter im Interview mit Bild am Sonntag .

Hütter will Legende werden

Entsprechend hat Hütter auch in Frankfurt alles auf Erfolg ausgerichtet: "Wichtig ist, dass meine Spieler wissen, dass ich hungrig bin. Wenn ich dreimal in Serie gewonnen habe, will ich auch das vierte Mal gewinnen." Und auch sein persönliches Karriereziel ist groß gewählt: "Es gibt nicht so viele, die viele Titel gewonnen haben und über die man sagt: ,Der ist eine Legende.‘ Das reizt mich."