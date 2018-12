Eintracht Frankfurt besteht Härtetest gegen Bayer Leverkusen - da Costa und Kostic netzen ein

Munterer Beginn in Frankfurt

Auch die Leverkusener versteckten sich nicht und hielten mit nicht minder offensiven Fußball dagegen. In der 11. Minute forderten sie einen Elfmeter, als Simon Falette - er ersetzte den verletzten Makoto Hasebe als Abwehrchef - den Ball nach einem Schuss von Kevin Volland an den Arm bekam. Doch der gebürtige Franzose stand bei dieser Aktion mit dem Rücken zum Schützen, so dass der viel beschäftigte Referee Felix Brych keinen Elfmeter gab.

Hohes Niveau in der zweiten Halbzeit - Leverkusen macht es nochmal spannend

Rudi Völler: Weltmeister, Champions-League-Sieger – aber eben nie Deutscher Meister. „Ruuudi“ verließ Werder Bremen 1987 in Richtung AS Rom. Ein Jahr später holten die Hanseaten nach 23 Jahren Abstinenz die Schale an die Weser. Als Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen verpasste Völler 2000 unter dramatischen Umständen die Meisterschaft. Dass er die „Salatschüssel“ 2004 seinem SV Werder überreichen durfte, war immerhin ein Trost… ©

In der 57. Minute war es schließlich Kostic, der das 2:0 markierte. Kurz danach hatte Rebic sogar das 3:0 auf dem Fuß, sein Schuss von halbrechts strich aber knapp am Tor vorbei. Stattdessen wurde die Eintracht in der 65. Minute kalt vom Bellarabis Anschlusstreffer ins kurze Eck überrascht. Danach waren die Frankurter, die am Mittwoich in Mainz und zum Hinrunden-Abschluss gegen Bayern München spielen, näher am 3:1 als die Leverkuser am Ausgleich.