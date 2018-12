Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: So seht ihr Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen am 15. Spieltag der Bundesliga!

Was für eine Achterbahnwoche für Eintracht Frankfurt! Die SGE verlor erst mit 0:1 bei Hertha BSC in der Bundesliga und sicherte sich dann im Europa-League-Spiel bei Lazio Rom mit einem 2:1-Erfolg einen neuen deutschen Europa-Rekord. Nie zuvor hat ein deutsches Team in einer Champions-League- oder Europa-League-Gruppenphase sechs Siege eingefahren. In der Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) treffen die Adler mit der Bayer-Elf auf eine Mannschaft, die ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis aus der Europa League zurückkehrt. Die Leverkusener gewannen zum Vorrundenabschluss mit 5:1 in Larnaca auf Zypern, waren zuvor allerdings – wie die Frankfurter – bereits für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

Bundesligist Eintracht Frankfurt tritt heute gegen Lazio im Olympiastadion von Rom an. Es werden circa 10.000 hessische Anhänger erwartet. © Imago/Twitter

„Die Eintracht spielt eine gute Runde, wie gefühlt seit zehn Jahren nicht“, lobt Bayer-Trainer Heiko Herrlich den Gegner, „sie spielen Vollgas-Fußball – ähnlich wie Jürgen Klopp. Wir müssen hellwach sein und kompakt stehen.“ Für die Eintracht geht es gegen Bayer 04 vor allem darum, die Minikrise in der Liga zu beenden und auf Tuchfühlung mit den Spitzenrängen zu bleiben. Zuletzt musste die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (48) zwei schmerzhafte Niederlagen mit jeweils einem Tor Differenz hinnehmen. „Der Sieg in Rom hat uns Selbstvertrauen gegeben“, sagte Hütter am Freitag in Frankfurt, „Bayer Leverkusen ist für mich eine der stärksten Mannschaften der Bundesliga. Man ist vor allem in der Offensive stark besetzt, und deshalb erwarte ich ein interessantes Spiel.“

Bilder vom Spiel der 1. Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg Wolfsburgs Robin Knoche (rechts) und der Frankfurter Ante Rebic kämpfen um den Ball. ©

Die Zuschauer in der Commerzbank-Arena können sich in jedem Fall auf Tore freuen: In dieser Partie gab es noch nie ein 0:0. Keine andere Spielpaarung in der Ligageschichte, die so oft ausgetragen wurde wie SGE gegen Bayer (66 Spiele), kam ohne Nullnummer aus. Aber: Die Frankfurter verloren fünf der letzten sechs Duelle gegen die „Werkself“, und auch die Heimpartie 2017/2018 ging mit 0:1 verloren. Für den Frankfurter Pokalsieger-Torhüter Lukas Hradecky ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Makoto Hasebe wird bei den Gastgebern nach einer Muskelverletzung im Spiel bei Lazio Rom nicht mitwirken können.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV?

Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen wird am Sonntag live und exklusiv im Pay-TV bei Sky übertragen. Die Partie läuft ab 17.30 Uhr auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Florian Schmidt-Sommerfeld.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen ist später ab 21.45 Uhr in den Regionalprogrammen der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream zum Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?