Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Mach’s noch einmal, Eintracht! Das werden vor der Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) vor allem die Fans von Spitzenreiter Borussia Dortmund sagen. Gewinnen die Hessen – wie am 19. Mai 2018 im jetzt schon als legendär geltenden DFB-Pokalfinale in Berlin – endlich auch mal in der Liga gegen die Münchner, würde Dortmund wieder mit neun Zählern Vorsprung vor den Bayern führen.

Die Bayern sind in Frankfurt seit 2010 und insgesamt gegen die Hessen in 14 Liga-Duellen ungeschlagen. Zuletzt gelang der Eintracht in der Saison 2009/2010 ein 2:1-Erfolg durch ein Tor von Martin Fenin in der Nachspielzeit, das die Commerzbank Arena beben ließ. Die Bayern wurden 2013 mit Jupp Heynckes in Frankfurt vorzeitig Deutscher Meister. Die letzten drei Spiele in der Bundesliga gewannen die Münchner allesamt.

Frankfurts Express kam zuletzt wieder auf Touren: 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen, zuvor 2:1 bei Lazio Rom und am Mittwoch ein solides 2:2 beim 1. FSV Mainz 05 in Rhein-Main-Duell. Adi Hütter (38) hat die Eintracht zum historischen 18-Punkte-Rekord in der Europa League geführt. Der SGE-Coach fordert vor dem letzten Spiel: „Wir müssen noch einmal an die Leistungsgrenze und darüber hinaus gehen, wenn wir gegen die Bayern eine Chance haben wollen.“ Im Supercup Anfang August war man vor heimischem Publikum chancenlos: 0:5. „Dieses Spiel wird ganz anders als die Begegnung im Supercup“, mahnt Bayern-Trainer Niko Kovac (47), „wir müssen dem Gegner die Stärken nehmen und selbst Stärke zeigen.“ Das gilt wohl auch für Kovac selbst, der nach dem Supercup zum zweiten Mal an seine alte Wirkungsstätte Frankfurt zurückkehrt – allerdings unter komplett anderen Vorzeichen und in einem Spiel mit einem ganz anderen Stellenwert als im Sommer. Beim FC Bayern fehlen die Verletzten James Rodriguez, Arjen Robben und Corentin Tolisso. Frankfurt muss u. a. David Abraham, Makoto Hasebe und Timothy Chandler ersetzen. Eine direkte Gelbsperre droht bei beiden Teams nicht.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung auf Sky Bundesliga 1 startet schon um 17.30 Uhr aus der Commerzbank Arena. Sebastian Hellmann moderiert, ihm zur Seite steht Experte Lothar Matthäus. Wolff-Christoph Fuss kommentiert live aus Frankfurt.

Wird Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München ist später ab 23 Uhr im Aktuellen Sport-Studio des ZDF zu sehen – inklusive längerer Interviews.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?