Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund live im TV und Stream schauen

Aber: Geht es rein nach den Duellen gegen die Mannschaften aus der Top 5 der Bundesliga, hat Dortmund gute Chancen. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre (61), der 2007 in Frankfurt für Hertha BSC (0:1) sein Debüt in der Bundesliga gab, hat alle 5 Partien gegen die nachfolgenden vier Teams in der Tabelle gewonnen, warum nicht also auch in Frankfurt? Der Tabellenfünfte ist in dieser, am Mittwoch von SPORT BILD präsentierten Statistik mit nur einem Punkt Letzter. Die SGE konnte nur gegen RB Leipzig (1:1) gegen ein Team aus der Top 5-Ebene punkten. Zudem feierte der BVB gegen keinen anderen Bundesliga-Klub mehr Siege als gegen die Frankfurter Eintracht (30). In der Commerzbank Arena respektive im Waldstadion gewann Borussia Dortmund 11 von 45 Begegnungen. Legendär war das 4:0 am letzten Spieltag der Saison 1986/87, als der BVB als Relegationsteilnehmer der Vorsaison in den UEFA-Cup stürmte. In Dortmund ist die Partie am 34. Spieltag in bester Erinnerung. Nach dem 3:1 gegen Frankfurt durfte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp die Meisterschale in Empfang nehmen. Die Eintracht stieg trotz der Verpflichtung von Trainer Christoph Daum nach diesem Spiel zum 4. und bisher letzten Mal aus der Bundesliga ab.