Patt im Verfolgerduell: Zakaria rettet Gladbach Remis bei Eintracht Frankfurt

Da Costa beim Frankfurter Führungstor gedankenschnell

Die insgesamt enttäuschenden Frankfurter ließen sich nun zurückfallen, während die Borussia immer stärker wurde. Hinteregger (54.) klärte defensiv in höchster Not vor Herrmann, Wendt (57.) scheiterte aus spitzem Winkel am guten Frankfurt-Keeper Trapp.

Drmic verpasst in der Nachspielzeit den Lucky Punch

Auch die SGE spielte Mitte des zweiten Durchgangs wieder mit, die Partie wurde nun wieder offener. Gladbachs Mut wurde erst in der Schlussphase belohnt: Denis Zakaria (82.), der im ersten Durchgang noch an Trapp gescheitert war, bezwang den Nationalspieler mit einem Flachschuss. Trapp war zwar noch dran, konnte das Gegentor aber nicht verhindern. Die Hessen stagnieren, sammelten bereits das fünfte Unentschieden in Folge (die längste Serie seit Bundesliga-Gründung) und fallen in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück.