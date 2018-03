Frankfurt-Fans beleidigen 96-Boss Martin Kind – Fredi Bobic will sich entschuldigen

André Breitenreiter (96-Trainer): "Es war das erwartet intensive und zweikampfgeprägte Spiel, das auch von vielen Fouls begleitet wurde. Beide Mannschaften spielen ähnlich mit 100-prozentigen Engagement. Das Frankfurter Tor fiel nach dem unberechtigten Eckball. Das ist bitter, aber es sind alle Menschen, da passieren Fehler. Gegen den Ball haben wir gut gearbeitet, aber mit dem Ball waren wir nicht gut genug und nicht durchschlagskräftig. Auf Grund der Chancen geht der Sieg in Ordnung"

André Breitenreiter (96-Trainer): "Es war das erwartet intensive und zweikampfgeprägte Spiel, das auch von vielen Fouls begleitet wurde. Beide Mannschaften spielen ähnlich mit 100-prozentigen Engagement. Das Frankfurter Tor fiel nach dem unberechtigten Eckball. Das ist bitter, aber es sind alle Menschen, da passieren Fehler. Gegen den Ball haben wir gut gearbeitet, aber mit dem Ball waren wir nicht gut genug und nicht durchschlagskräftig. Auf Grund der Chancen geht der Sieg in Ordnung" © dpa

Niko Kovac (Frankfurt-Trainer): "Hannover hat in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt, wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen. Als sich das Spiel in der zweiten Halbzeit öffnete, hatten wir mehr Raum. Wenn man dreimal allein vorm Torwart ist, muss der Ball einmal über die Linie. Es war kein ansehnliches Spiel. Fußballerisch können wir es besser." © dpa