Bundesliga-Topspiel im Liveticker: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern

Aber sonst ist bei diesem brisanten Duell von Eintracht Frankfurt mit den Münchnern und Ex-Trainer Niko Kovac am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) sehr vieles anders als vor gut vier Monaten. "Ich gehe mit einem besseren Gefühl in das Spiel als im Sommer", sagte Hütter. Chancenlos mit 0:5 zu verlieren wie damals im Supercup, das will er auf keinen Fall noch einmal erleben. "Ich freue mich riesig auf das Spiel", sagte Kovac vor dem Duell mit dem Tabellenfünften.