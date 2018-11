Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt erwartet den FC Schalke 04

Ralf Fährmann kehrt in das Tor des FC Schalke 04 zurück. Damit ersetzt der 30-Jährige bei seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt am Sonntag (18 Uhr) den zuletzt starken Alexander Nübel. „Es war so abgesprochen, dass Ralle wieder spielt, wenn er wieder fit ist. Jetzt ist er komplett beschwerdefrei", sagte Schalke-Coach Domenico Tedesco.