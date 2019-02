Am Donnerstagabend überragte Sebastien Haller ein mal mehr beim bärenstarken 4:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk. Mit seinen zwei Toren schoss er seine Mannschaft direkt ins Achtelfinale der Europa League, in dem nun richtig große Namen warten. Ein Treffer fiel dabei allerdings besonders auf - weil die SGE-Fans ihn so schon einmal gesehen haben. Und zwar im Abstiegskampf 1999, als Jan Aage Fjörtoft den entscheidenden Treffer gegen Kaiserslautern erzielte. Den Norweger freute das besonders, wie er via Twitter verkündete.