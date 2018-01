Eintracht Frankfurt gegen Gladbach live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Dass es die Eintracht auch vor heimischer Kulisse kann, bewies sie ausgerechnet im Freitags-Heimauftritt gegen Werder Bremen im November (2:1). Borussia Mönchengladbach kommt mit der Hypothek von drei Auswärtsniederlagen in Folge nach Frankfurt. Im Duell Fünfter gegen Siebter könnte sowohl die SGE als auch der VfL mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf Rang zwei springen und Bayer 04 Leverkusen verdrängen. Obwohl die Frankfurter seit vier Spielen ungeschlagen sind, schafften sie es nie, Konstanz in ihre Darbietungen zu bringen. Gegen den FC Schalke 04 (2:2) und zum Rückrundenstart gegen den SC Freiburg (1:1) verspielten sie jeweils eine Führung. „Man kann einige Sache im Fußballleben nicht erklären. Wenn ich es wüsste, würde ich etwas umstellen. Es stimmt aber, dass wir auswärts etwas anders auftreten“, sagte SGE-Trainer Niko Kovac (46) vor der Partie.

„Es wird ein gutes und offenes Spiel. Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften nicht betonieren werden“, glaubt Kovac. „Wir müssen so agieren wie in Wolfsburg , vor der ersten Minute an mit Leidenschaft, mit Herz und viel Drive nach vorne. Wenn wir das schaffen, werden wir ein gutes Ergebnis erzielen. Auf der anderen Seite steht ein Gegner, der dasselbe möchte“, erklärte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz zu der Partie. Auf Frankfurter Seite steht von den Langzeitverletzten nur Marco Russ (32) wieder zur Verfügung. Für David Abraham, Danny Blum und erst recht für den nach einer Bandscheiben-OP wieder im Aufbautraining stehenden Mexikaner Marco Fabián (28) kommt ein Einsatz noch zu früh.

In Gladbach schoss Reich in 17 Spielen acht Tore, Top-Mittelstürmer der Borussen war damals alledings Frank Mill (rechts). © Imago

Borussia Mönchengladbach verlor neben dem Hinspiel (0:1) im vergangenen Jahr auch das Pokal-Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt. Coach Dieter Hecking (53) lobte vor dem Spiel vor allem die Entwicklung beim Fast-Absteiger von 2016 und Pokalfinalisten von 2017. „Niko Kovac verrichtet in Frankfurt eine herausragende Arbeit. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Sie konkurriert zurecht um die europäischen Plätze“, sagte Hecking am Donnerstag in Mönchengladbach, „wir wollen aber natürlich dort etwas mitnehmen.“ In der Tat: Unter den Frankfurter Trainern der letzten 15 Jahre weist Niko Kovac die beste Punkte-Bilanz auf. Bei den Gladbachern meldete sich Weltmeister Christoph Kramer für die Partie fit. Gladbach ist liga-weit das Team mit den meisten Toren nach Standards und setzt in Frankfurt auf die ruhenden Bälle und seine torgefährlichen Abwehrspieler um Matthias Ginter. Mit acht Buden ist die Gladbacher Defensive die torhungrigste der Liga. Die Frankfurter Abwehrreihe ist in dieser Saison noch ohne eigenen Treffer. Dafür ist Rekord-Neuzugang Sébastien Haller (23) ein Erfolgsgarant. Trifft der Franzose, dann punktet die Eintracht – bei fünf Siegen und drei Remis.