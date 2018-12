Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Geht der Frankfurt-Wahnsinn weiter? Die SGE geht mit zehn Siegen aus den letzten elf Pflichtspielen in die Partie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) und braucht nach dem gestrigen 2:1-Erfolg des FC Bayern München bei Werder Bremen mindestens einen Punkt, um wieder auf Rang drei zu stürmen. Verliert Borussia Mönchengladbach am Sonntagnachmittag in Leipzig, ist für die Eintracht sogar Rang zwei drin. Dazu muss dann aber ein Sieg her.

Mit dem VfL Wolfsburg kommt jedoch kein Lieblingsgegner in die Commerzbank-Arena. Die letzten beiden Gastspiele im Frankfurter Stadtwald gewannen die Niedersachsen. Die „Wölfe“ mussten dabei kein Gegentor hinnehmen. Mehr noch: Außer in Bremen (neun Auswärtssiege) gewann Wolfsburg bei keinem anderen Bundesliga-Team so häufig wie bei der Eintracht. Die überragende Auswärtsbilanz der Wolfsburger in Frankfurt: Sieben Siege und fünf Remis in 16 Duellen. Bundesliga-Geschichte schrieb dieses Duell zweimal. 2001 mussten die Hessen nach einer 0:3-Pleite in Wolfsburg, damals noch im alten VfL-Stadion, zum zweiten Mal nach 1996 den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. 2013 meldeten sie sich mit einem Last-Minute-Remis gegen den VfL (2:2) in der Europa League zurück.

„Es wird sicherlich kein einfaches Spiel. Wir müssen immer an die Leistungsgrenze gehen. Wenn wir das machen, sind wir richtig gut. Wenn wir nur 10 Prozent nachlassen, wird es gegen jeden Gegner schwer“, sagte SGE-Trainer Adi Hütter (48) in der Pressekonferenz zu dieser Partie, „wenn ich mir die Spiele und die Trainingseinheiten anschaue, habe ich nicht das Gefühl, dass wir einbrechen könnten. Die Mannschaft bleibt hungrig – das ist sehr wichtig.“ Das könnte man so sehen. Obwohl bereits für die Runde der letzten 32 in der Europa League qualifiziert, fegten Jovic und Co. am Donnerstag Olympique Marseille mit 4:0 aus der Arena. „Man darf die Eintracht nicht nur auf die tolle Offensive reduzieren“, warnt Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia (52), der als Bundesliga-Coach noch nie ein Spiel gegen die Frankfurter gewann, vor dem Gegner, „das wird eine Herausforderung für uns, die Stärken der Frankfurter zu unterbinden.“

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Wolff-Christoph Fuß. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD.

Wird Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg ist später ab 21.45 Uhr in den Regionalprogrammen der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

