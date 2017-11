Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream schauen

Die SGE geht gegen den Tabellenvorletzten im Spiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ) zum Auftakt des elften Spieltags in der Bundesliga mit großem Respekt.

Dass sich die Bremer nach Saison übergreifend 13 Spielen ohne Sieg von Trainer Alexander Nouri getrennt haben, ist für Eintracht-Coach Niko Kovac (46) nicht entscheidend. „Es ist immer schwer, solche Mannschaften einzuschätzen. Man weiß nie: Was wird der neue Trainer ändern? Wie wird er spielen lassen? Welches System schwebt ihm vor?“, sagte der frühere Bundesligaprofi Niko Kovac einen Tag vor der Partie, „als ich in Frankfurt ankam, war es auch so: Jeder ist motiviert, jeder will seine Chance nutzen. Es ist ein Neuanfang für jeden Spieler.“