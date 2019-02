Hannover 96 wollte ge­gen Frankfurt aus dem Quark kommen, das hatte Cheftrainer Thomas Doll vor dem Spiel gefordert. Am Ende kam nur Grütze dabei heraus, zumindest beim Ergebnis. 96 verlor 0:3 gegen die Eintracht, zeigte dabei aber zumindest in der ersten Halbzeit endlich einen couragierten Auftritt. "Sonst haust du dir am Ende Knüppel zwischen die Beine" Der war aber spätestens nach dem 0:1 durch Ante Rebic (54.) dahin. Ein individueller Fehler von Kevin Wimmer hatte die Eintracht-Führung ermöglicht. Danach brach das ohnehin labile 96-Gerüst in sich zusammen. „Die individuellen Fehler müssen wir abstellen, sonst haust du dir am Ende Knüppel zwischen die Beine“, sagte Doll angefressen. „Der, der die wenigsten individuellen Fehler macht, bleibt in der Liga – und die anderen gehen duschen. So einfach ist das.“ Schon bei der TSG Hoffenheim hatte ein individueller Fehler die Pleite eingeleitet.

Bilder vom Fußball-Bundesligaspiel zwischen Hannover 96 und Eintracht Frankfurt Hannovers Takuma Asano (Mitte) im Zweikampf mit Frankfurts Evan N'Dicka. ©

Jovic-Gegentor ist Doll "unbegreiflich" Zu einfach waren auch gegen Frankfurt die weiteren Gegentore: Nach einer Flanke von Filip Kostic konnte Luka Jovic völlig unbedrängt im Strafraum ins Netz köpfen (63.). „Da haben wir gar nicht gut ausgesehen. Das ist mir unbegreiflich. Es wird nur zum Flankengeber geschaut, und der Jovic steht da völlig blank“, sagte Doll. Für das 0:3 sorgte dann Kostic (90.) nach einem schönen Konter der Eintracht. Erneut drei Gegentore. Genau wie schon vergangene Woche beim 0:3 in Sinsheim. Aber das andere, couragiertere Auftreten der 96-Profis im Vergleich zu dem Katastrophenspiel macht ein wenig Hoffnung. Hannover 96 spielt beste Halbzeit unter Doll Die erste Halbzeit gegen die Eintracht war die beste unter Doll, die beste in diesem Jahr. Die Mannschaft traute sich was zu, ein anderer Spirit war deutlich sichtbar. Nur vor dem Tor blieb 96 nach wie vor harmlos. Hendrik Weydandt, der für Jonathas in der Startelf stand, Nicolai Müller & Co. mühten sich redlich. Eine dicke Torchance sprang dabei aber nicht heraus. „Wir müssen versuchen, mehr Torgefahr auszustrahlen. Wir sind mit der einen oder anderen Situation zu überhastet umgegangen. Da müssen wir cooler sein“, sagte Doll.

In den letzten Minuten mussten die Profis sich dann auch noch Spottgesänge der Fans anhören. „Deutscher Meister wird nur der HSV“ schallte es aus der Kurve. Galgenhumor, der aber aus Fansicht verständlich ist. Zu wenig ist das, was die 96-Profis auf den Platz bringen. Zu wenig Mumm, zu wenig Können. „Es war schon nach dem 0:1 ein ex­tre­mes Merkmal, dass man in sich gekehrt war. In den Modus fällt, aufzugeben. Nicht versucht, sich zu wehren. Diesen Glauben haben wir nicht“, sagte Manager Horst Heldt. "Wir dürfen gegen Stuttgart auf keinen Fall verlieren" Durch die Niederlage bleibt der Klub auf Platz 17 in der Bundesliga-Tabelle kleben. Am kommenden Sonntag geht es nach Stuttgart zum Kellerknaller gegen den VfB. Geht das Spiel verloren, hätten die Stuttgarter, die aktuell auf dem Relegationsplatz stehen, fünf Punkte Vorsprung auf 96. „Das wird ein entscheidendes Spiel. Wir dürfen auf keinen Fall verlieren“, sagte Heldt, „es ist immer alles möglich, das ist der Fußball. Wenn man am Boden liegt, und das tun wir, gilt es in der Woche Ideen zu entwickeln, wie wir uns wieder aufraffen.“ Doll und Heldt werden in der kommenden Woche wieder als Kopf-Krisen-Manager gefragt sein. Gute Ansätze gab es gegen die Eintracht. Die gilt es aber auch mal über 90 Minuten zu halten und nicht nur 45 oder 60 Minuten ...

