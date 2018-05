Eintracht Frankfurt in Noten: Die Einzelkritik zum Pokal-Sieg gegen den FC Bayern

Eintracht Frankfurt schafft die Sensation und gewinnt das Pokalfinale gegen den FC Bayern - mit 3:1 . Die Frankfurter waren von Beginn an parat und zeigten bis zur letzten Minute eine klasse Einstellung. Mit Kampf und Leidenschaft boten sie dem Rekordmeister nicht nur Paroli, sondern siegten am Ende sogar nicht unverdient.

Für den SPORTBUZZER hat Heiko Ostendorp die Noten der Frankfurter Spieler zusammengestellt. Wie unser Fußballchef Marius Wolf, Kevin-Prince Boateng & Co. beurteilt hat, lest Ihr in der Einzelkritik. Klickt Euch durch die Fotostrecke!