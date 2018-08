Eintracht Frankfurt in Noten: Die Einzelkritik zur Supercup-Pleite gegen Bayern

Das war gar nichts! Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat das Spiel um den deutschen Supercup gegen den FC Bayern verloren - mit 0:5 . Das Debakel nahm nach einer starken Anfangsphase der Hessen seinen Lauf. Zu keiner Zeit konnten die Frankfurter das Tempo der erfahrenen Münchner Mannschaft mitgehen. Die Niederlage ging auch in der Höhe in Ordnung.

Für den neuen Frankfurter Trainer Adi Hütter geht die Amtszeit in Frankfurt mit einer herben Niederlage los - das erste Spiel in der Commerzbank Arena hatte er sich sicherlich anders vorgestellt. Der SPORTBUZZER hat die Noten der Frankfurter in einer Bildergalerie zusammengestellt. Wer war gut, wer war schlecht?