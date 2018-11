Europa League im Liveticker: Gewinnt Eintracht Frankfurt auch in Limassol?

Mit Power-Fußball will DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt vorzeitig in die K.o.-Phase der Europa League stürmen. Bei Apollon Limassol soll an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/So könnt ihr es live sehen!) die Erfolgsserie von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage ausgebaut und das Ticket für das Sechzehntelfinale gebucht werden.

Ein Sieg - und die Eintracht ist definitiv in der nächsten Runde. „Wir haben eine große Chance, und die wollen wir nutzen“, verkündete Trainer Adi Hütter die Marschrichtung für das Gastspiel beim zyprischen Vizemeister. „Wir sind hierher gekommen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen“, sagte Mittelfeldspieler Gelson Fernandes.