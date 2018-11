Europa League im Liveticker: Eintracht Frankfurt empfängt Olympique Marseille

Eintracht Frankfurt will die nächste Europa-Party zelebrieren. Im Heimspiel gegen Olympique Marseille strebt der hessische Fußball-Bundesligist an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) in der mit 47.000 Fans ausverkauften Arena den fünften Sieg im fünften Gruppenspiel an. „Wir sind hungrig“, verkündete Eintracht-Trainer Adi Hütter.

Zehn Pflichtspiele nacheinander ist der DFB-Pokalsieger nun schon ungeschlagen. Diese stolze Serie hat die Hessen in der Bundesliga auf Rang drei und in der Europa League vorzeitig in die K.o.-Phase gebracht. Mit zwölf Zählern führt die Eintracht die Gruppe H vor Lazio Rom (9) an. Sollten die Italiener zur gleichen Zeit gegen Apollon Limassol patzen, könnte Frankfurt schon vor dem Showdown am 13. Dezember in der Ewigen Stadt den Gruppensieg perfekt machen.