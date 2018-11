Trotz Warnung von Eintracht-Präsident Peter Fischer: 17 000 Frankfurt-Fans wollen nach Rom reisen

Für das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt am 13. Dezember bei Lazio Rom hat der hessische Bundesligist rund 17.000 Ticketanfragen erhalten - und das innerhalb von nur 24 Stunden! Weitere Ticketbestellungen nimmt die SGE nicht mehr an. Dies teilte die Eintracht auf ihrer Homepage mit.

Nur 5.800 Tickets für Gäste-Fans

"Die Wucht von 17.000 Kartenanfragen allein an einem Tag ist gigantisch und zeigt, wie groß das Interesse der Eintracht-Fans an diesem Spiel ist", sagt Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellman. "Es ist enttäuschend, dass nur ein Teil unserer Anhänger die Chance haben wird, das Spiel live im Stadion sehen zu können", heißt es in der Mitteilung des Klubs.