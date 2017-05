Eintracht Frankfurt: Robert Kovac fasst einen Räuber!

Eintracht Frankfurts Co-Trainer Robert Kovac hat einen Dieb verfolgt und geschnappt. Dieser hatte am Montagabend in Frankfurt einen Rentner überfallen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten bestätigte den Vorfall. Zuvor hatte der Sender "Hit Radio FFH" darüber berichtet.