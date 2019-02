Europa League im Liveticker: Schachtjor Donezk trifft auf Eintracht Frankfurt

Auf dem bislang so erfolgreichen Europa-League-Trip soll die Zwischenrunde für Eintracht Frankfurt nicht zur Endstation werden. Der hessische Bundesligist strebt daher an diesem Donnerstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Charkiw gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel vor heimischer Kulisse eine Woche später an. "Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Es geht um jedes Tor", betonte Trainer Adi Hütter.

Nach dem Durchmarsch in der Gruppenphase, wo der Eintracht als erster deutscher Mannschaft sechs Siege in sechs Spielen gelangen, werden die Hessen wohl kaum Hurra-Fußball spielen. "Wir müssen defensiv sehr stark sein und stabil stehen", formulierte Hütter die vordringliche Aufgabe. Es gehe darum, schnell hinter den Ball zu kommen, um dem spielerisch starken Gegner keine Räume zu bieten. "Wir müssen taktisch diszipliniert spielen", forderte Hütter.