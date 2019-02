Der Vorrundengegner von Eintracht Frankfurt, Lazio Rom, ist schon draußen! Die Römer verloren das vorgezogene Rückspiel beim FC Sevilla mit 0:2. Das soll den ,,Adlern" nach Möglichkeit in der Partie Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk am Donnerstag (18.55 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) nach Möglichkeit nicht passieren, denn sonst wäre die überragende Gruppenphase mit dem deutschen Rekord von sechs Siegen nur eine Fußnote.

So weit wollen es die Frankfurter nicht kommen lassen. ,,Schachtjor ist eine Spitzenmannschaft", sagt Abwehrchef Makoto Hasebe am Mittwoch in Frankfurt über den Gegner aus der Ukraine, der immer noch elf Brasilianer im Kader hat, ,,aber wir spielen zu Hause und wollen unbedingt in die nächste Runde." Ein 2:2 aus dem Hinspiel von Charkiv ist für die Hessen trügerisch. Schon 2013/2014, bei ihrem letzten internationalen Auftritt, holten die Frankfurter beim FC Porto - ebenfalls zuvor aus der Champions League abgestiegen - das gleiche Ergebnis und schieden nach 3:3 im Rückspiel aus.

Auf die Zuschauer in der Commerzbank Arena können sich die ,,Adler" in jedem Fall verlassen. Die unvergleichliche Stimmung in dem Stadion im Frankfurter Stadtwald trug die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (48) durch die Gruppenphase. So wird es auch am Donnerstag sein und auch neutrale Zuschauer dürfen sich freuen. ,,Wir werden den 12. Mann hinter uns haben und die Stimmung wird fantastisch sein. Diesen Vorteil wollen wir nutzen", sagt Makoto Hasebe. Bei den Ukrainern wird Mittelfeldspieler Taras Stepanenko nach seiner Gelb-Roten Karte im Hinspiel fehlen. Eintracht-Coach Hütter ließ für einen Einsatz des angeschlagenen Gelson Fernandes ,,wenig Hoffnung." Wahrscheinlicher ist eher eine Rückkehr von David Abraham in die Abwehrformation.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Trotz Feldvorteilen und zahlreichen guten Möglichkeiten kam RB Leipzig gegen die SG Eintracht Frankfurt nicht über ein torloses Remis hinaus. ©

Anzeige

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk live im TV?

Der Sender NITRO zeigt Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk am Donnerstag live im Free-TV. Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller melden sich aus der Commerzbank Arena. Reporter ist Marco Hagemann, Co-Kommentator: Steffen Freund.

Gibt es einen Livestream?

Ja! Wer als keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über die Live-Stream-Angebote von TVnow sehen. Diese sind allerdings kostenpflichtig.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, diese Möglichkeit gibt es, zumal der Streamingdienst DAZN die Partie ebenfalls live zeigt - mit Reporter Uli Hebel. Neukunden bei DAZN können daher Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk kostenlos sehen, weil es bei Neu-Registrierung einen Freimonat gibt. Wer das nicht will, dem bietet dass Internet natürlich Alternativen, um die Partie kostenlos zu sehen. Allerdings muss man sich dabei auf schlechtere Bild- und Tonqualität, nervige Pop-ups, ausländische Kommentatoren, ständige Wettangebote und so weiter einstellen. Und: Man bewegt sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen!

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?