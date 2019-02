Eintracht Frankfurt gegen Gladbach live im TV und Online-Stream schauen

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Gladbach am Sonntag (15.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) darf zu den Klassikern im deutschen Fußball gerechnet werden. 2017 war dieses Spiel in Mönchengladbach das Pokal-Halbfinale, 1980 war es das einzige deutsch-deutsche Finale im UEFA-Pokal. Nach 3:2 im Hinspiel am legendären Bökelberg war es der 2003 verstorbene Frankfurter Joker Fred Schaub, der im Rückspiel für den 1:0-Erfolg der SGE sorgte und den Hessen den bis heute einzigen Europapokal-Erfolg bescherte.

Die Chance, diesen Triumph von 1980 zu wiederholen, lebt für die Frankfurter nach dem 2:2 bei Schachtjor Donezk in der Europa League vom Donnerstagabend immer noch. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (48) hat sich in im Jahr 2019 zum Remiskönig der Liga entwickelt. Die letzten vier Pflichtspiele der Eintracht endeten allesamt unentschieden. In der Bundesliga gab es zuletzt ein fades 0:0 in Leipzig. Die Gladbacher müssen die 0:3-Heimpleite gegen Hertha BSC wegstecken. Das Hinspiel gewannen die Rheinländer mit 3:1.