Nach Fan-Krawallen: Harte Strafe für Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt ist nach der wiederholten Randale seiner Fans in der Europa League mit einem Zuschauer-Ausschluss auf Bewährung und einer Geldbuße von 80 000 Euro bestraft worden. Dieses Urteil fällte die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA am Donnerstag.

Frankfurt-Vorstand appelliert an Fans nach Strafe: "E*ine letzte Chance"*

Die Dauer der Bewährung ist nach Angaben der UEFA auf zwei Jahre festgelegt worden. Kommt es in dieser Zeit erneut zu Vorfällen, dürfen die Eintracht-Fans nicht zum nächsten Auswärtsspiel fahren. "Es ist die erwartet harte Strafe und gleichzeitig eine letzte Chance, die man uns gibt", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann auf der Frankfurt-Homepage. Er appellierte an die Fans: "Wenn wir in den kommenden Wochen und der näheren Zukunft wieder Fußballfeste auf europäischem Boden mit all unserer Reiselust, Begeisterung und Kreativität feiern wollen, dürfen wir uns nichts mehr erlauben, von Vorfällen wie in Rom ganz zu schweigen."