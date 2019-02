Eintracht Frankfurt vor Spiel bei Hannover 96 in Top-Form: "Hat mir keine Angst gemacht"

Am Donnerstag noch Europa League, am Sonntag wieder Bundesliga. Hannover 96 empfängt Eintracht Frankfurt. Eine schwere Partie für die Mannschaft von Thomas Doll, die in akuter Abstiegsangst lebt. Die Eintracht will dagegen nach wieder nach Europa. Ein ungleiches Duell, gerade was die Offensive der beiden Teams betrifft. Das Top-Trio der Bundesliga Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic kommen in der Liga zusammen auf 47 Scorerpunkte, der komplette 96-Kader gerade einmal auf 35.

Bildergalerie: Nerd-Wissen zum Spiel Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt 2014/15 (Rückspiel): Seinen einzigen Treffer bei seinem zweiten Engagement in Hannover erzielte Stürmer Didier Ya Konan im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Sein spätes Tor zum 2:2 (82.) brachte den Roten zumindest noch einen Zähler ein, nachdem die Frankfurter bereits mit 2:0 in Führung gelegen hatten. Marcelo erzielte das 1:2 für die Hannoveraner. ©

Doll ist vorbereitet Im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Schachtar Donezk demonstierte die Eintracht wiedermal ihre Offensivqualitäten. Aber Thomas Doll weiß, wie er seine Mannschaft einzustellen hat. "Es wird Schnelligkeit auf uns zukommen. Wir wissen wie Frankfurt spielt." Trotzdem solle sich sein Team "nicht kleiner machen", als es ist. Doll freut sich auf die Begegnung.

Jovic, Rebic und Haller treffen Vor 47 000 Zuschauern in der Frankfurter Arena trafen Jovic in der 23. Minute, zweimal Haller (27. per Handelfmeter/80.) und Ante Rebic (88.) für die Eintracht, die im Zwischenrunden-Hinspiel beim ukrainischen Meister ein 2:2 erreicht hatte. Nach dem Anschlusstreffer durch Junior Moraes (63.) musste der UEFA-Cup-Sieger von 1980 bei zwei Lattentreffern von Marlos (70.) und Taison (79.) zwischenzeitlich zittern, ehe gefeiert werden durfte. „Das sind die magischen Momente. Ich genieße es wie die Jungs. Es war ein wunderschöner Abend“, schwärmte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Im Achtelfinale der Euro League trifft Frankfurt auf Inter Mailand.

Die Fotos zum Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hannover 96: Ihlas Bebou gegen Evan Ndicka. ©