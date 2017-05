Eintracht Sermuth verpulvert 100 .000-Euro-Spende des DFB

Anzeige

Colditz/Sermuth. Vor gut drei Jahren war es in Sermuth das Medienereignis schlechthin: Die höchsten Repräsentanten des deutschen Fußballs, der damalige DFB-Präsident, Wolfgang Niersbach, und Liga-Präsident Reinhard Rauball gaben sich im Sportlerheim an der Muldenvereinigung die Ehre. Sie kamen nicht mit leeren Händen, überreichten einen Spendenscheck über 100 .000 Euro. Geld, das die Fußballer von Eintracht Sermuth dringend brauchten, um nach wiederholter Flut 2013 an einem hochwassersicheren Standort neu zu bauen.

Inzwischen ist einiges Wasser die Mulde hinab geflossen und fest steht: Einen neuen, höher gelegenen Sportplatz anderswo im Dorf wird es nicht geben. Dumm nur: Die 100 .000 Euro des Deutschen Fußballbundes aber sind trotzdem futsch, gehen unter anderem für Planungsleistungen drauf.

Kosten für Umsiedlung zu hoch

Aber der Reihe nach: Der LVZ liegt eine Kopie der Vereinbarung zwischen der Stadt Colditz und arche noVa, einer Initiative für Menschen in Not mit Sitz in Dresden, vor. Darin verpflichtet sich der gemeinnützige Verein zur Kostenübernahme der Planungsleistungen für den Umzug des Sportplatzes. Grundvoraussetzung, um bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Die Planung ist unterdessen durch. Auf LVZ-Nachfrage bestätigte am Mittwoch der Colditzer Hauptamtsleiter Hans-Peter Kiesel, dass die SAB 1,4 Millionen Euro Fördergelder zugesagt hat. Demgegenüber stünden rund fünf Millionen Euro an zu erwartenden Kosten für die Umsiedlung. Eine viel zu hohe Differenz. Also begrub die Stadt Colditz als Eigentümerin der Sportanlage sämtliche Pläne eines hochwassersicheren Neubaus.

Der Sportplatz in Sermuth nach der Flut 2002. © LVZ-Archiv

Daraufhin forderte arche noVa die vorgeschossenen 100 .000 Euro zurück: „Das ist gängige Praxis. Wir finanzieren den Eigenanteil der Kommune beziehungsweise des Vereins immer nur zwischen“, sagt Anja Wittich von arche noVa und ergänzt: „Sofern die SAB die jeweiligen Förderanträge bewilligt, übernimmt sie im Nachhinein auch die Kosten für die Planungsleistungen. Geht sie aber nicht mit, bleibt der Antragsteller auf dem Geld sitzen.“ Somit gebe es für den Betroffenen immer ein Restrisiko. Wittich betont, dass sie die Sermuther nur zu gut verstehen könne: „Sie wollten eine hochwassersichere Lösung. Weil es die am alten Standort nicht geben kann, bemühten sie sich um eine nachhaltige Alternative.“ Die Initiative für Menschen in Not werde den Sermuthern jedoch auch am alten Standort zur Seite stehen. Während die SAB maßgeblich die Instandsetzung von Vereinsheim und Sportplatz unterstützt, will arche noVa das nötige bewegliche Inventar der Eintracht finanzieren.

Club stellte der Stadt die Spende zur Verfügung

Auf die Rückzahlung der 100. 000 Euro für die Planungsleistungen musste arche noVa aber bestehen. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen, dachten sich die Colditzer Stadtväter. Vor allem seien zudem noch Kosten für Anwälte und Notare aufgelaufen, da bereits Grundstückskäufe angebahnt wurden. Der Redaktion liegt eine zweite Kopie vor – diesmal von der Vereinbarung zweckgebundener Spenden des DFB zwischen der Stadt Colditz, vertreten durch seinen Bürgermeister Matthias Schmiedel (parteilos), und dem Sportverein Eintracht Sermuth, vertreten durch den 1. Vorsitzenden Harald Müller und den 2. Vorsitzenden André Kricke. Darin stellt der Verein der Stadt die einst vom DFB gespendeten 100. 000 Euro zur Verfügung. Geld, das nun aufgewendet wird, um Planungen für ein beerdigtes Vorhaben abzuzahlen.

In Colditz bahnt sich derweil Ungemach an. Bürger reagierten mit einer Petition. Sie wollen verhindern, dass Eintracht Sermuth am alten Standort – wie vom Verein gewünscht – einen Kunstrasenplatz gefördert bekommt. Der solle lieber in der Kernstadt entstehen, so die Unterzeichner. Hauptamtsleiter Kiesel: „Bevor die Stadträte darüber befinden, müssen wir erst einmal klären, ob die für den Sportplatz in Sermuth zugesagten Gelder der SAB überhaupt so einfach nach Colditz übertragbar wären.“

