Fußball-Gott, der seinen Anhang in Erstaunen versetzt. Wie in Liga drei als Verteidiger eine Bank. Im Bundesliga-Unterhaus brilliert die Nummer 19 auch mit präzisen Pässen über die kurze oder lange Distanz. Note 2

Hatte in der ersten Halbzeit Mühe im Abwehrzentrum. Verschuldete den Strafstoß für Sandhausen und wirkte auch ansonsten im zweikampf nicht immer stabil. Biss sich in die Partie und steigerte sich zum Ende. Note 4

Der Kapitän war schon in der Phase der kollektiven Nervosität mit abgeklärter Zweikampfführung Ruhepol der Defensive. Lieferte in Durchgang zwei weite Diagonalschläge am Fließband. Note 2

Leistete sich in Halbzeit eins gegen seine Ex-Kollegen zahlreiche leichte Abspielfehler. Drehte später aber kräftig am Kieler Schwungrad. Note 3

