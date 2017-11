Einzelkritik: Deutschland gegen Frankreich in Noten

Die deutsche Nationalmannschaft beendet mit einem Unentschieden das Länderspieljahr 2017. In Köln erreichte die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in letzter Minute ein 2:2 (0:1) und geht so mit einem versöhnlichen Endergebnis ins WM-Jahr 2018. In der Nachspielzeit schoss Lars Stindl nach herrlichem Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Mario Götze den Ausgleichstreffer.