Einzelkritik: Die Noten der Spieler von Hannover 96 bei Borussia Mönchengladbach

Matthias Ostrzolek: Note 3. Wieder eine solide Partie des Linksverteidigers. Die Unterstützung in der Abwehrarbeit von Felix Klaus tat ihm gut. © dpa