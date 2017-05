Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Heidenheim in Form

Philipp Tschauner: Note 3. Musste wenig eingreifen, hatte kaum Gefährliches zu entschärfen. Was auf seinen Kasten kam, hielt der Torwart aber sicher fest. Tschauner bleibt der Zu-null-Mann.

Philipp Tschauner: Note 3. Musste wenig eingreifen, hatte kaum Gefährliches zu entschärfen. Was auf seinen Kasten kam, hielt der Torwart aber sicher fest. Tschauner bleibt der Zu-null-Mann. © imago

Florian Hübner: Note 3. Fast hätte er sein erstes Tor geköpft, nach einem Eckball fehlte nicht viel. Defensiv wieder sehr aufmerksam, musste in der zweiten Halbzeit energischer zupacken.

Florian Hübner: Note 3. Fast hätte er sein erstes Tor geköpft, nach einem Eckball fehlte nicht viel. Defensiv wieder sehr aufmerksam, musste in der zweiten Halbzeit energischer zupacken. © Lobback

Miiko Albornoz: Note 3. Mitbeteiligt am Führungstor, aber auch mit leichten Konzentrationsfehlern. Solide Passquote, in der Vorwärtsbewegung kann er es noch besser.

Miiko Albornoz: Note 3. Mitbeteiligt am Führungstor, aber auch mit leichten Konzentrationsfehlern. Solide Passquote, in der Vorwärtsbewegung kann er es noch besser. © imago

Marvin Bakalorz: Note 3. Bekam den Vorzug vor Fossum, defensiv war wieder auf das Mentalitätsmonster Verlass. Am Pass-Spiel muss er arbeiten, da landete doch einige Bälle nicht beim Mitspieler.

Marvin Bakalorz: Note 3. Bekam den Vorzug vor Fossum, defensiv war wieder auf das Mentalitätsmonster Verlass. Am Pass-Spiel muss er arbeiten, da landete doch einige Bälle nicht beim Mitspieler. © dpa